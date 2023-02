Luciana Littizzetto, l’ultimo incontro con Maria De Filippi: “Era triste, magra..”

Luciana Littizzetto, l’attrice e comica racconta i dettagli dell’ultimo incontro con Maria De Filippi prima della scomparsa di Maurizio Costanzo.

Un’ondata infinita di affetto, quella che sta invadendo Maria De Filippi dal momento dell’annuncio della scomparsa di Maurizio Costanzo. Personaggi famosi e non si sono stretti attorno alla famiglia del celebre giornalista e a lei, la donna che è stata al suo fianco per 35 anni. Tra questi anche lei, Luciana Littizzetto, che con Maria De Filippi ha un rapporto speciale, che va oltre le telecamere.

La comica torinese, nel corso del suo programma su Radio Deejay La Bomba, ha ricordato la grandezza di Maurizio Costanzo, rivelando però anche alcuni dettagli sull’ultimo incontro con Maria. Incontro avvenuto in occasione delle registrazioni di puntata di C’è posta per te, in cui la Littizzetto è stata ospite (come ormai ogni anno) e protagonista di un divertente siparietto.

In radio, Luciana ha raccontato di aver notato qualcosa di strano nella sua amica e collega, ma di aver ritenuto si trattasse di semplice stanchezza. Solo ora ha realizzato che, probabilmente, c’era preoccupazione per le condizioni di salute di Costanzo. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Maria De Filippi prima della morte di Costanzo: la rivelazione di Luciana Littizzetto

Una morte che ha sconvolto tutti, quella di Maurizio Costanzo, uno di quelle figure che credevamo fossero immortali. Una vera colonna della nostra tv, che ha cambiato per sempre il mondo della comunicazione, lasciando un segno che sarà perenne. Un artista che “intercettava i sentimenti, il modo, era molto vicino alla gente ed è stato uno di quelli che prendeva posizione, cosa che nell’ambiente, non fanno in tanti”, come lo ha definito Luciana Littizzetto, nella trasmissione di Radio Deejay La Bomba.

Trasmissione nel corso della quale la comica ha parlato anche dell’ultima volta che ha visto Maria De Filippi prima della tragica notizia, arrivata nella mattina di venerdì 24 febbraio. È accaduto qualche settimana fa, in occasione della registrazione di una puntata di C’è Posta per te. Come riporta Fanpage.it, Luciana ha notato che la padrona di casa non appariva serena come al solito.

“L’ho vista provata quando sono andata a Roma la settimana scorsa. Era triste, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca..“, ha dichiarato la comica, che ha però aggiunto di essere al corrente degli “acciacchi di Costanzo”. Per il quale, Luciana Littizzetto ha speso parole meravigliose, riconoscendo la sua grandezza: “Noi bestie della tv dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel palco. Ha saputo raccontare, e lo faceva ancora adesso, meglio di chiunque altro i tempi, le mode”.