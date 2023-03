Gf Vip, arriva lo stop: notizia che sconvolge tutti

GF Vip, arriva una drastica decisione sul reality show condotto da Alfonso Signorini: lo stop spiazza tutti.

Manca sempre meno al termine di questa lunghissima edizione del GF Vip. La più lunga di sempre nella storia del reality show: i vipponi saranno chiusi nella casa di Cinecittà per oltre sei mesi. Un’edizione che ha dovuto fare i conti con diversi ostacoli sin dalle prime puntate: dal ‘caso Bellavia’ all’epidemia di Covid in casa, per Alfonso Signorini non è stato sempre facile. E, nelle ultime ore, è arrivata un’altra doccia fredda.

Una decisione (drastica) che riguarda proprio il programma di Canale 5 è trapelata nelle scorse ore, sconvolgendo non poco il pubblico, spiazzato dalla notizia. Uno stop vero e proprio, dietro al quale si nasconderebbero dei motivi molto seri. Ecco di cosa si tratta e cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Stop al GF Vip, cosa è successo: colpo di scena

Da un po’ di tempo il GF Vip è tornato in onda col doppio appuntamento settimanale, di lunedì e di giovedì, confermandosi uno dei programmai più visti ed amati dal pubblico di Canale 5. Anche l’ultimo appuntamento col reality, andato in onda giovedì 2 marzo, è stato ricco di emozioni contrastanti, ma, a quanto pare, la puntata non è piaciuta proprio a tutti.

Gli appassionati del reality show sanno che, nel caso non riescano a seguire la puntata in diretta su Canale 5, possono farlo il giorno seguente, con la replica su La 5. Questa settimana, però, qualcosa è andato storto. Venerdì 3 marzo, infatti, La 5 ha proposto un film in prima serata, Un’ottima annata, che ha sostituito la programmazione normale. Niente replica del GF Vip, insomma, ma si tratta di un caso?

A quanto pare assolutamente no. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, lo stop alla replica del reality rappresenterebbe una vera e propria punizione nei confronti del programma. Secondo quanto si legge, la decisione sarebbe stata presa proprio da Pier Silvio Berlusconi, che non avrebbe affatto gradito quanto accaduto in diretta durante il GF Vip. L’Ad di Mediaset sarebbe stato molto infastidito dai toni utilizzati durante la diretta, dalle eccessive parolacce e dalla volgarità. Da qui la decisione, clamorosa, di sospendere la consueta replica su La 5, come forma di rispetto nei confronti del pubblico.

Come rivela Fanpage.it attraverso alcune fonti, la decisione sarebbe arrivata in seguito a diversi richiami da parte di Mediaset nei confronti del programma. In particolare, a non convincere sarebbero alcune scelte autoriali, ma nessun problema con il conduttore Alfonso Signorini. Pare che quest’ultimo e Pier Silvio siano decisamente d’accordo sulla questione. Cosa accadrà nelle prossime puntate dello show? I vipponi riceveranno nuovi provvedimenti? La 5 manderà in onda la replica della prossima puntata? Non ci resta che attendere per avere le risposte a tutte queste domande!