È diventato papà a 82 anni per la sesta volta: la notizia stupisce tutti

Fiocco azzurro per l’amato personaggio: è diventato papà per la sesta volta a 82 anni; tutti i dettagli della notizia.

La nascita di una nuova vita è sempre una notizia meravigliosa ma in questo caso la notizia è anche sorprendente. Uno dei personaggi più amati (e conosciuti) del nostro Paese è diventato papà a 82 anni. Si tratta del sesto figlio per lui, già papà di cinque figli nati da precedenti matrimonio, ma è il primo bebè per la sua attuale compagna, a cui è legato da quindici anni.

Una notizia meravigliosa, che è stata resa nota da Roberto Alessi. Amico del neo papà da oltre trent’anni, il direttore di Novella 2000 ha raccontato alcuni dettagli della dolcissima novità, rivelando il motivo del nome scelto per il piccolo. Che sarebbe nato circa una settimana fa: la nata esatta non è stata comunicata. Primo figlio insieme per la coppia, che si mostra più affiatata che mai, nonostante la differenza d’età: lei è più giovane di 45 anni. Curiosi di scoprire di più su questa bellissima e sorprendente notizia? Siete nel posto giusto.

Papà a 82 anni: è nato Giorgio, il sesto figlio del noto stilista

“L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo quattro anni. Fu catturato dai tedeschi della Wehrmacht a soli 33 anni il 4 luglio 1944″. È con queste parole che, a Novella 2000, Roberto Cavalli ha rivelato il nome del suo sesto figlio e il motivo per il quale l’ha scelto. Nei giorni scorsi il noto stilista è diventato papà per la sesta volta: la sua compagna Sandra Nilsson ha dato alla luce il piccolo Giorgio. Si tratta dei sesto figlio per il designer fiorentino ma del primo per l’ex modella svedese, che ha quasi 45 anni in meno al suo compagno.

Un amore che va avanti, a gonfie vele, da circa quindici anni, quello tra l’ex playmate di Playboy e lo stilista, che prima di conoscere Sandra era già papà di cinque figli, nati dai precedenti matrimoni. Tommaso e Cristiana sono nati dalle nozze con Silvanella Giannoni, terminate nel 1974; sei anni dopo, lo stylist è convolato a nozze con la modella austriaca Eva Duringer (divenuta successivamente sua collaboratrice nel marchio Cavalli) e dal loro amore sono nati Rachele e Daniele.

La famiglia si è allargata ulteriormente nel 2023, con l’arrivo del piccolo Giorgio, chiamato così per omaggiare il papà di Roberto. Una tragedia che ha segnato fortemente lo stilista, la scomparsa del suo papà: “Non ho parlato fino a 18 anni. Poi però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”. I nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori e benvenuto al mondo piccolo Giorgio.