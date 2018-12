Chi vuol essere Millonario, Gerry Scotti stupisce tutti.

Ieri, venerdì 14 dicembre, è andata in onda la seconda punta del game show “Chi vuol essere Millionario”. Il programma, condotto dall’inimitabile Gerry Scotti, dopo 20 anni dal debutto, è ritornato sullo schermo televisivo per 4 puntate speciali in prima serata. Sapevamo tutti di quanto Gerry fosse un conduttore, oltre che eccellente, di una simpatia unica. Sempre pronto a scherzare. E con la battuta alla mano. Ebbene. Anche ieri sera ce ne ha dato un’ulteriore prova. Ma cos’è successo esattamente? Ve lo spieghiamo subito. Al concorrente Roberto Noceti viene fatto una semplice domanda. Ma leggendola nel dettaglio, in realtà, il quesito risulta avere un doppio senso. Scopriamo di più nel dettaglio.

Chi vuol essere Millionario, la domanda è a doppio senso; Gerry Scotti stupisce tutti

La domanda posta a Roberto Noceti, durante Chi Vuol essere Millionario, è la seguente: “Il marito lo dava alla moglie, il Papa ce l’ha ma non lo usa, alle suore non serve e Rocco ce l’ha più lungo di Gerry”. Inutile sottolineare dove sussiste il doppio senso del quesito. Come si può vedere, infatti, la domanda è davvero divertente. Ma a far sorridere tutti i telespettatori è stata, senz’altro, la reazione di Gerry. Nonostante il pubblico in studio avesse sogghignato, il conduttore ha saputo gestire perfettamente la situazione. D’altronde non è nuovo a situazione imbarazzanti. Comunque, la risposta di Gerry è davvero unica: “Per me è un onore trovare il mio nome in una domanda con il Papa e il grande Rocco”. C’è chi, però, ha fortemente criticato questo momento. Attribuendo al programma un momento trash. Per noi, invece, è risultato davvero divertente. Voi che ne dite?