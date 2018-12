“Dio esiste”: Belen Rodriguez e il messaggio che fa commuovere tutti i suoi fans

Belen Rodriguez crede in Dio. E’ una donna di fede. Di fede cristiana, cattolica. Già, lo è diventata quando ha sposato Stefano De Martino. Lo raccontò sua sorella Cecilia ai microfoni di DiPiù. Il suo profilo Instagram è sempre pieno di foto sue, il più delle volte in posa per campagne pubblicitarie. Tuttavia, delle volte, Belen riesce proprio a spiazzarci con delle uscite che incantano. Nelle storie Instagram di questa sera, la showgirl argentina ha postato l’immagine di un bellissimo cielo con delle nuvole. Tanti riflessi di sole che provavano a farsi spazio tra il bianco e l’azzurro. Insomma, una visione fantastica.

“Certo che Dio esiste”: Belen Rodriguez non ha dubbi

Prima era protestante. Per cui, che esistesse un Dio l’ha sempre creduto. Tuttavia, adesso ci sembra quasi inondata di una luce tenera e morbida. La stessa luce che avvolge quelle nuvole nella sua foto Instagram. E’ una Belen riflessiva. Dolce, tenera, quella che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Certo, non mancano quelle foto in cui si mostra nel lato che tutti amano maggiormente. Ovvero, quello della Belen prorompente.

Non tutti, forse, sono riusciti ad apprezzarla in ogni sua sfaccettatura. Non tutti la conoscono nel profondo. La maggior parte delle persone si ferma alla superficie. Che è comunque la superficie di una donna stupenda, questo è chiaro. Tuttavia, è una donna bella anche dentro. Che quasi si commuove per un cielo nuvoloso puntellato di riflessi di sole. Non è bellissima quest’immagine? Quella di una donna che non si ferma alla superficie, come spesso in molti fanno con lei. Una donna che cerca di guardare oltre quelle nuvole, oltre quel cielo e quegli sprazzi di luce e si accorge che un Dio deve esistere per forza.