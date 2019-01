Francesco Chiofalo, oggi l’operazione al cervello: il messaggio da brividi

Il giorno tanto atteso da Francesco Chiofalo è arrivato. Oggi, 9 gennaio 2019, il romano verrà operato per l’asportazione del tumore al cervello. Da quando lo ha scoperto e, poi, annunciato su Instagram, la sua vita è cambiata radicalmente. Sono stati, infatti, tantissimi i messaggi di conforto per lui. Non solo da parte dei suoi amici. Ma anche da parte di alcuni personaggi dello spettacolo che, scossi dall’annuncio, hanno voluto porgere il loro in bocca al lupo. Da quel giorno, quindi, Francesco non si è voluto più mostrare in video. Anche se non mancavano affatto gli aggiornamenti sulla sua condizione fisica. Ma ieri, invece, ha deciso di stravolgere tutto. Mostrando, appunto, la sua immagine in un video su Instagram.

Francesco Chiofalo, oggi l'operazione al cervello: il messaggio da brividi su Instagram

“Domani mi tocca, domani mi opero. Spero che non sia l’ultima volta che vedete il mio faccione”, così esordisce Francesco Chiofalo nel suo messaggio su Instagram. Il romani, infatti, alle 9:00 di questa mattina, entrerà in sala operatoria per il tumore a cervello. Come dicevamo precedentemente, Francesco dal giorno del suo annuncio, non si è voluto mostrare in video. Anche quando è andato a fare un nuovo tatuaggio, ha preferito non apparire personalmente. Questa volta, invece, è diverso. Francesco vuole farsi vedere. E ringraziare, soprattutto, tutti coloro che in questo brutto periodo gli sono stati vicino. “Grazie per tutto l’affetto che mi avete dato, non sapere per me quanto sia stato importante”, queste le sue ultime parole prima di invitare, a chi volesse, di recarsi in ospedale per salutare la sua famiglia. In bocca al lupo Francesco, andrà tutto bene!