Vieni da me, Ilaria Galassi in lacrime racconta la sua malattia

Vieni da me, Ilaria Galassi racconta il suo malattia a Caterina Balivo

Continua l’appuntamento quotidiano con Vieni da Me. Ospite della puntata odierna è Ilaria Galassi, volto noto dello show di Giovanni Boncompagni, Non è la Rai, che si è lasciata andare ad una toccante ed emozionante intervista. La showgirl, infatti, ha raccontato a Caterina Balivo, conduttrice dello show, del dramma vissuto ben 19 anni fa. Era, appunto, una ragazzina, quando Ilaria è stata colpita da un aneurisma celebrale. Che le ha profondamente cambiato la vita. “Ero certo che il mio futuro sarebbe stato in televisione, poi il drammatico evento”, così esordisce Ilaria nel suo racconto. Lasciando la conduttrice e il pubblico completamente senza parole.

Era la vigilia di Natale di 19 anni fa quando Ilaria Galassi ha avvertito, improvvisamente, un forte dolore di testa. “La mia amica subito ha capito che c’era qualcosa che non andava e mi ha portata in ospedale”, racconta la showgirl. Da lì un vero e proprio dramma. Un’operazione, infatti, di 10 ore e un conseguente coma. Questo, infatti, è quello che ha dovuto subire Ilaria subito dopo il suo aneurisma celebrale. Ma non è finita qui. Perché Ilaria racconta, infatti, di aver sofferto anche dopo essersi svegliata dal coma. “Non ricordavo più nulla e non riuscivo a parlare bene”, dichiara la showgirl. Fortunatamente, però, il peggio è passato. Ilaria adesso sta bene. Merito grazie alla famiglia e anche grazie alle amiche. “Mio padre mi accompagnava sempre a logopedia, ed Antonella Mosetti, invece, mi portava sempre il cioccolato, di cui vado matta”, conclude Ilaria.