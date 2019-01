Isola dei Famosi 2019, clamoroso colpo di scena: è la prima volta

Una prima grande sorpresa per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019: appena giunti a Cayos Cochinos, hanno ricevuto un messaggio dalla produzione che, sicuramente, rappresenta ancora un’ulteriore sfida per loro. Una sfida che, adesso, con tutte le forze in corpo di chi ha mangiato regolarmente fino a quel momento, può anche sembrare semplice. Ma poi? Siamo sicuri che i ragazzi riusciranno ad affrontare questa nuova sfida nel modo giusto e con costanza tutti i giorni?

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su “L’Isola dei Famosi” CLICCA QUI!

Isola dei Famosi 2019: la prima sfida, una brutta notizia per i naufraghi

Nulla è regalato. Nulla è scontato sull’Isola dei Famosi 2019. Cayos Cochinos non sarà una passeggiata per i naufraghi che vi sono appena atterrati. Appena giunti sull’Isola hanno subito ricevuto una brutta notizia. Una sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Nel messaggio che la produzione ha voluto trasmettere ai partecipanti c’è scritto che da questa edizione dell’Isola dei Famosi 2019 il riso va guadagnato. Non gli sarà più dato in dono come nelle scorse edizioni. Dovranno sudarselo, a fatica. Come? Ci sarà la apposita macchina del riso a dispensarne. Detta macchina va messa in moto ed azionata con l’uso della forza, facendo girare un meccanismo. Beh, adesso, con tutta la forza e l’entusiasmo che hanno, può anche sembrare facile. Marco Maddaloni, che sembra a primo impatto il più volenteroso ed avventuriero del gruppo, ha detto che questo è solo un motivo di felicità per lui. Certo, non tutti hanno reagito come lui. Le ragazze, soprattutto, hanno fatto un po’ finta di non aver sentito. La macchina andrà in funzione all’alba e i naufraghi avranno 6 ore a disposizione per guadagnarsi il riso. Troveranno tutti la forza per azionarla e farla funzionare guadagnandosi la razione quotidiana di cibo? Staremo a vedere. Al momento, ci sembrano ancora troppo felici ed entusiasti per la nuova avventura.