Sanremo 2019, Anna Tatangelo: testo completo de Le nostre anime di notte Sanremo 2019 è ormai alle porte. Mancano davvero pochi giorni alla prima puntata del Festival, prevista per il 5 febbraio. Come abitudine, anche quest’anno c’è una grandissima euforia per la gara. Nonostante, infatti, le numerose polemiche dei giorni scorsi. E, soprattutto, dopo quello scoperto da Striscia la Notizia, tutti gli italiani non vedono l’ora di poter ascoltare le eccellenti voci della musica nostrana. I concorrenti in gara, infatti, sono stata annunciati ufficialmente. Così come i duetti previsti per la quarta serata. Ma, invece, per quanto riguarda i testi delle canzoni? Beh, scopriamoli insieme.

Testo Le nostre anime di notte, Anna Tatangelo Sanremo 2019

Come dicevamo, infatti, c’è una grandissima euforia per quest’edizione di Sanremo 2019. Fino ad oggi, vi avevamo parlato esclusivamente di tutti i cantanti in gara, dei duetti, dei super ospiti e dei conduttori. Ma mai, invece, dei testi. Finalmente, grazie a Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola il 29 gennaio, possiamo svelarveli completamente. Ecco a voi, Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo. La canzone, come annunciato dalla cantante di Sora, racconta di una coppia che, dopo tante frasi non dette e momenti bui, riesce a trovare il proprio equilibrio.

Anna Tatangelo, Sanremo 2019: testo de Le nostre anime di notte

Quante bugie ci siamo detti, amore

quante parole da dimenticare

e continuare a negarlo è soltanto una fragilità

allontanarsi non è mai la fine

Se si ha il coraggio di ricominciare

ma non è facile quando si perde la complicità

e adesso siamo qui

occhi negli occhi, senza nascondigli

Senza difendere più i nostri sbagli

o sfidarci tra noi

e finirà così

e forse è quello che vogliamo entrambi

ma lo capisco da come mi guardi che in fondo lo sai

che mai potremo perderci

e più ti guardo, e più vedo la parte migliore di noi

ma ormai non serve illuderci

non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

le nostre anime di notte

quante bugie ci siamo detti, amore

e non è facile dimenticare

che queste frasi in sospeso nascondono la verità

e adesso siamo qui

e siamo nudi per la prima volta

senza il timore di fare una scelta e poi non scegliere mai

mai potremo perderci

e più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi

ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Sono più limpide che mai

Sono più limpide che mai

Mai

Potrei lasciarmi alle spalle la parte migliore di noi

Ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Non si perderanno mai

Chi è Anna Tatangelo: età, canzoni e vita privata

Anna Tatangelo nasce a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1987. Sin da piccola ha la passione per la musica. Tanto che, nel 1999 partecipa al Festival della canzone di Viterbo. Uscendone vincitrice nell’edizione successiva. Partecipa a Sanremo Giovani con il singolo Doppiamente Fragili. Ma il suo successo inizia nel 2002 quando sale sul palco dell’Ariston insieme a Gigi D’Alessio, con la canzone Un nuovo bacio. Da lì il suo percorso è in salita. Nel 2005, infatti, partecipa al Festival con il brano Ragazza di periferia e nel 2006 con Essere una donna. Nel 2008, inoltre, parteciperà ancora a Sanremo, con il brano Il mio amico, suscitando non poche reazioni e polemiche. Le ultime due partecipazioni di Anna, al Festival della canzone italiana risalgono al 2011, con il brano Bastardo, e al 2015, con il testo Libera. La sua vita privata? Anna ha avuto un unico uomo nella sua vita: Gigi D’Alessio, conosciuto nel 2002. Nonostante un periodo di crisi, la coppia sogna di sposarsi.