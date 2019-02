Sanremo 2019, come funziona il televoto | Come si vota | Quanto costa

La 69esima edizione del Festival di Sanremo è iniziata il giorno 5 febbraio 2019 con tante sorprese e diversi cantanti che ci hanno fatto emozionare. Una scaletta molto interessante quella della prima serata che viene aperta da Francesco Renga, a cui sono seguiti Livio Cori e Nino D’Angelo. Nei prossimi giorni ci saranno cinque serate di grande spettacolo e nessuno dei cantanti sarà eliminato. Il televoto di Sanremo 2019 è abbastanza semplice da utilizzare come strumento per sostenere la canzone che piace di più. Tuttavia, nonostante il televoto a Sanremo 2019 non ci saranno eliminati fino all’ultima serata. Tutti, infatti, avranno la possibilità di arrivare al 9 febbraio: tutti i 24 cantanti.

Sanremo 2019 | Come si vota | Come funziona il teleovoto

L’hanno anche specificato più volte i conduttori Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Tuttavia, è bene ricordare a tutti i telespettatori tutte le modalità per accedere al televoto. Se vi state chiedendo, dunque, come si vota per Sanremo 2019 siete nel posto giusto. Da telefono fisso potete utilizzare il numero 894.001, ci sarà una voce guida e voi non dovrete fare altro che seguirla in ogni indicazione. Fino a quando digiterete il numero a due cifre della canzone che vi piace e volete sostenere. Se, invece, per votare il vostro cantante preferito a Sanremo 2019 volete utilizzare lo smartphone, potrete inviare un SMS con il codice a doppia cifra della canzone scelta al numero 475.475.1.

Quanto costa il televoto per Sanremo 2019

Se scegliete di votare con telefono fisso con un’utenza telefonica tra TIM e Wind Tre, il costo di ciascuna chiamata è di 0,51 euro. Con cellulare, invece, si può accedere al televoto anche con un utenze TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad, PosteMobile e CoopVoce. Il costo di ciascun SMS è pari a 0,50 euro. Differenza di solo un centesimo per le utenze Vodafone e Tre, il cui costo è pari a 0,51 euro.

Televoto Sanremo 2019: tutte le spiegazioni

Ricordiamo che sarà possibile esprimere un massimo di cinque voti per ogni sessione. Ogni volta che la vostra canzone sarà trasmessa durante il Festival si aprirà il televoto e i presentatori diranno il codice relativo. Solo durante la canzone potrete votare. Poi, il televoto verrà chiuso. Nella seconda fase, tre canzoni con punteggio più alto avranno una seconda sessione di voto. Ecco, in quel momento potrete votare di nuovo ed esprimere ancora una volta cinque voti. Bisogna fare molta attenzione perché saranno conteggiati soltanto i voti validi. Il vostro televoto sarà molto importante al fine di decretare il vincitore di Sanremo 2019. Tuttavia, come è noto, ci saranno anche i voti di diverse giurie che incideranno in maniera differente a seconda delle serate.