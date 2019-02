Nek Sanremo 2019 Mi Farò Trovare Pronto: il cantante si sta preparando alla gara del Festival di Sanremo.

I Big in gara al Festival di Sanremo 2019 sono ormai stati annunciati. Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio saranno i conduttori della 69esima edizione del Festival della canzone italiana che vedrà tra gli altri anche Nek. Filippo Neviani in arte Nek parteciperà al festival con la canzone “Mi farò trovare” pronto. Ovviamente il testo è ancora sconosciuto, ma non appena lo avremo noi di SoloGossip vi aggiorneremo.

Testo Mi farò trovare pronto Nek Sanremo 2019

Mi farò trovare pronto

A certi strani mutamenti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

All’impatto col tuo nome

La tua firma sulla pelle

È la mia rivoluzione

Mi farò trovare pronto

Ad ogni regola che inverti

Ogni legge, ogni principio non saranno più gli stessi

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai

Scene del più grande film d’autore

Non c’è trama né copione

Per essere all’altezza dell’amore

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

Con l’amore in mezzo ai denti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai

Nek, Mi Farò Trovare Pronto: la foto su Instagram che fa impazzire i fan

Intanto Nek si sta tenendo pronto. Anzi si sta facendo trovare pronto e sui social ha pubblicato diverse foto con l’hashtag #mifaròtrovarepronto. Fra queste spicca uno scatto di Nek in palestra, proprio con l’hashtag del titolo della sua canzone con cui sarà in gara Sanremo 2019. Tantissimi i commenti positivi. “Sei il mio idolo da sempre. Grande Nek quando vieni in Messico? Ciao Nek sei in grande forma. Sei il mio mito da sempre mi farebbe piacere conoscerti. Ciao Buona vita. Che la forza sia con te. È una vita che ti ascolto mi ricordo come se fosse ieri ma sono passati più di vent’anni. Ciao Fili pronta per vederti e tifare per te a Sanremo 2019”.

Nek a Sanremo 2019 in gara con i 24 Big

Il pubblico è caldo e per Nek sembra che il tifo sia più forte che mai. Del resto per farsi trovare pronti c’è anche bisogno di avere il giusto supporto e Nek ha una solida base di fan sparsi per tutto il mondo che lo supporteranno durante la gara. Anche se non ci sono eliminazioni, come ha confermato il direttore artistico Claudio Baglioni, la gara di Sanremo 2019 mette sempre ansia. Non è la prima volta che vediamo Nek in gara al Festival, ma il palco dell’Ariston crea sempre molta ansia.