Alessandro Cattelan condurrà Sanremo 2020? La risposta sorprende tutti

Sanremo 2020, Alessandro Cattelan sarà il nuovo conduttore del Festival? La sua risposta è veramente inaspettata.

Il Festival di Sanremo 2019 è terminato soltanto da pochi giorni e c’è già chi sta pensando seriamente all’edizione del 2020. E’ partito infatti il sondaggio a chi sarà il nuovo conduttore della kermesse della canzone italiana il prossimo anno. Circolano tantissimi nomi, ma quello che si sta facendo spazio insistentemente in queste ultime ore è uno ed uno soltanto. Ovvero il nome di Alessandro Cattelan. Se non dovesse essere confermato Claudio Baglioni per il terzo anno di fila, ci sarà da riflettere seriamente sul nuovo conduttore. Moti utenti dal mondo del web stanno spingendo per la candidatura di Alessandro Cattelan in cabina di regia di Sanremo 2020. Sicuramente sarebbe un colpo di scena. Inaspettato ma per nulla insensato. Cattelan infatti, nonostante la sua giovane età (38 anni, ndr) vanta già moltissima esperienza come conduttore televisivo e, soprattutto, è un grande conoscitore di musica in quanto proviene dalla gavetta fatta ad MTV. Non è da sottovalutare poi la sua grande esperienza maturata nella conduzione di X Factor ormai da anni, per non parlare del suo personalissimo talk E poi c’è Cattelan, in onda su Sky. Insomma un curriculum di tutto rispetto per uno dei conduttori più amati dagli italiani, soprattuto i più giovani.

Sanremo 2020, Alessandro Cattelan conduttore: la proposta della città di Imperia

La proposta di far essere Alessandro Cattelan il prossimo conduttore di Sanremo proviene dalla città di Imperia. Precisamente da un gruppo Facebook che ha circa sette mila iscritti che si stanno facendo portavoce di questa proposta. Intanto la volontà di queste persone è arrivata fino a Cattelan che ha rispostocosì su Tweetter: “Grazie del pensiero Imperia. Nel caso, dormo lì…“. Il principale promotore di questa proposta è Riccardo Ghigliazza, ex consigliere comunale che ha spiegato, come riportato da Fanpage.it com’è nata l’iniziativa: “Quest’anno ho seguito il Festival di Sanremo. Baglioni è bravissimo a cantare, ma non nasce conduttore. Stessa cosa per Bisio e Raffaele, che sono prima di tutto comici. A parer mio, e di molti altri, c’è bisogno di un conduttore vero. Io sono un fan di Cattelan, l’ho sempre seguito in radio e in tv, è giovane e spigliato. Secondo me, fra i tre presentatori sul palco, uno potrebbe essere lui. Cattelan potrebbe portare a Sanremo una ventata di novità e freschezza e, visto l’avvicinarsi di molti giovani al Festival, potrebbe essere una scelta che aprirebbe ancora di più a una fascia di età che ancora non guarda la kermesse”.