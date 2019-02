Conosciamo meglio la bellissima Madalina Ghenea, modella e attrice, che questa sera sarà ospite di Piero Chiambretti a “La Repubblica delle donne”.

Madalina Diana Ghenea nasce l’8 agosto del 1987 a Slatina, in Romania. In Italia la 31enne è conosciuta per aver affiancato Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele alla conduzione del Festival di Sanremo 2016 o ancora per le varie comparse in film, videoclip musicali e spot televisivi. Ma Madalina oltre ad essere un’attrice, è anche una famosa modella che ha sfilato in varie parti del mondo quali la Romania, Italia, Giappone, Germania, Francia, in Spagna e in Sudafrica. Ma scopriamo insieme qualche informazione in più riguardo la sua carriera e vita privata.

LEGGI ANCHE –> Chi è Federico Milan: età, carriera e vita privata del nuovo ballerino di Amici 18

Madalina Ghenea: carriera

Dopo avere studiato per sette anni pianoforte e danza classica, inizia a soli quindici anni la carriera di modella a Milano sfilando per Gattinoni. Nel 2007 fa la sua prima comparsa in un videoclip del brano di Eros Ramazzotti “Il tempo tra di noi”. Nel 2010 diventa famosa girando uno spot televisivo, insieme all’attore Raul Bova, per la compagnia telefonica 3 Italia e dal novembre dello stesso anno è la nuova testimonial di 3. L’anno seguente fa il suo esordio tra i concorrenti del talent show “Ballando con le stelle” e a poca distanza, nello stesso anno, debutta sul grande schermo con “I soliti idioti – Il film”. Negli anni successivi l’attrice prende parte a diversi film e serie quali “Razzabastarda” di Alessandro Gassmann, nella serie televisiva I Borgia, nel cast del film “Youth – La giovinezza” di Paolo Sorrentino. Ma non finisce qui, infatti la ritroviamo anche all’interno di uno spot pubblicitario di Legacy, il profumo di Cristiano Ronaldo. Nel febbraio del 2016 infine, come abbiamo già detto, fa parte della conduzione insieme a Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele del Festival di Sanremo e sempre nello stesso anno torna al cinema per il film “Zoolander 2”.

OPPURE TI INTERESSA –> Chi è Jenny, moglie Insigne: età, la loro storia d’amore, lavoro e curiosità

Madalina Ghenea: vita privata

La bellissima modella e attrice però non è famosa soltanto per le sue varie comparse bensì anche per la sua vita sentimentale. Infatti per un anno ha avuto una relazione con il calciatore ghanese Kevin Prince Boateng, i due si erano conosciuti a Dubai durante un evento promozionale. Dal 2012 al 2013 è stata fidanzata con l’attore Gerard Butler e fino al gennaio 2014 ha avuto una relazione con un altro attore, Michael Fassbender. Dal 2016 Madalina ha una relazione con l’imprenditore rumeno Matei Stratan e la coppia ha una figlia, nata il 4 aprile 2017 a Bucarest, di nome Charlotte.