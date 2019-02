Vediamo quali sono i possibili lavori da casa per guadagnare senza spostamenti grazie ad Internet.

Per molti trovare un lavoro è una situazione difficile da superare, soprattutto in un periodo di crisi come questo dove sempre più persone sono disoccupate. Grazie però al continuo miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e con l’avanzare delle tecnologie a disposizione dell’essere umano, è diventato più facile lavorare da casa e guadagnare soldi online. Molto spesso non si tratta di cifre astronomiche, ma sicuramente si tratta di lavori in gradi di poter far racimolare qualche soldo a chi ha dimestichezza con internet e le nuove tecnologie. In questo articolo approfondiremo quali sono i metodi per lavorare da casa.

Lavorare da casa, la lista delle possibilità

Web copywriting

Si tratta di saper redigere testi, articoli o landing page che catturino l’attenzione dell’utente su internet. Il fatto che ogni giorno vengano pubblicati numerosi contenuti del genere sul web, fa sì che sia necessario distinguersi dalla massa e trovare idee innovative e modi di scrivere che sappiano cogliere al volo i trend del momento e catturare tutto il focus dei lettori. Si può scrivere tranquillamente da casa e ricevere una retribuzione per articolo o per pacchetti di articoli dai siti clienti.

Trading online

Si tratta di un lavoro da casa che può farti arrivare a guadagnare cifre considerevoli grazie allo scambio di azioni sulle valute. Attenzione però, questo metodo di lavoro da casa è comunque rischioso e non adatto a chi non è addentro alle dinamiche monetarie e legate allo scambio di valori.

Scrittore

Se ami scrivere, fare lo scrittore è il lavoro migliore da fare a casa. Ci sono numerose opportunità che puoi cogliere se ti piace fare lo scrittore: libri di cucina, per bambini, articolista per il SEO e tanto altro.

Pubblicità

Se sei un blogger o possiedi un sito, puoi iniziare a monetizzare il traffico del tuo portale tramite l’inserimento di alcuni banner pubblicitari tramite vari circuiti pubblicitari. Il più famoso è quello legato a Google Adsense. Quest’ultimo, in base al traffico che il tuo sito o blog riuscirà ad incamerare, ti pagherà per tutte le volte che i banner pubblicitari sono stati visionati dagli utenti.

Affiliazioni

Un altro lavoro da casa nato grazie al web è quello legato alle affiliazioni, che si collega in maniera diretta a quello delle pubblicità. Se hai un sito, un blog o un profilo/pagina su Facebook o Instagram con un cospicuo numero di followers, è possibile guadagnare grazie a dei prodotti da sponsorizzare tramite affiliazione. Promuovi un determinato prodotto e guadagni una percentuale ogni volta che questo viene venduto tramite il tuo link di affiliazione.

