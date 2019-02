Cerchi dei consigli su come rimanere in forma senza sforzi o rinunce? Scopri i nostri trucchi da seguire nella vita di tutti i giorni.

Rimanere in forma senza sforzi: 16 piccoli trucchi da seguire

Le ragioni che ci diamo per iniziare a muoverci sono fondamentali per capire se molleremo presto o continueremo a farlo. A maggior ragione, oltre sicuramente a una forte voglia e perseveranza, vi consigliamo dei semplici trucchetti da tenere sempre a portata di mano per non non perdere la voglia di fare movimento.

Se facciamo esercizio deve esserci un perché