Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, l’ex re dei paparazzi nel suo libro ‘Non mi avete fatto niente’ tira in ballo anche il rapper Fedez e svela un retroscena interessante.

Fabrizio Corona è tornato nelle ultime settimane al centro del gossip grazie al suo libro autobiografico ‘Non mi avete fatto niente’. Nelle pagine del libro l’ex re dei paparazzi cita tantissimi vip che hanno incrociato la sua vita e svela interessanti retroscena del mondo dello spettacolo. Uno dei vip che cita nel suo libro è il rapper Fedez. Il marito di Chiara Ferragni è accusato da Corona per non essere stato sincero. Dopo il racconto di un presunto tradimento di Silvia Provvedi, ex di Corona, proprio con Fedez, Fabrizio nelle pagine del suo libro parla di un incontro tra lui e Fedez una sera di Natale. Ecco quanto scritto da Fabrizio nel suo libro ‘Non mi avete fatto niente’: “Caro Federico (Fedez, ndr) mi dispiace che tu non abbia mai raccontato di quella sera di Natale trascorsa a casa mia insieme con due nostri amici. (…) siamo stati bene, ma ho capito che l’apparenza e l’apparire per te contano più della verità. Non sei vero. Tutto qui”.

Corona parla ancora di Fedez e di una Notte di Natale passata insieme

Corona dunque parla di una notte di Natale a casa sua passata in compagnia di Fedez ed altri due misteriosi amici. L’ex re dei paparazzi infatti non ha voluto svelare i nomi di queste persone, così come non ha voluto fornire altri dettagli di quella serata passata insieme al rapper marito di Chiara Ferragni. Dunque non appare chiarissimo cosa successe quella sera, ma una cosa è certa: Corona ha voluto alludere probabilmente a qualcosa che Fedez ha preferito non rendere di interesse pubblico. Corona poi prosegue nel suo libro criticando il rapper Fedez con queste parole: “È strano, oggi non ha la mia stima. E non perché ha avuto un flirt fugace con Silvia Provvedi, ma perché ha sparato contro di me ad X-Factor o durante le sue interviste che non è capace di fare perché usa sempre gli stessi paroloni fake preparati”.