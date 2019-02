Andrea Iannone, nuovo flirt in corso? I fan sono in visibilio

Sembra proprio che Andrea Iannone sia riuscito a dimenticare Belen Rodriguez. Ebbene si. Com’è noto a tutti, infatti, la coppia, dopo diversi anni di fidanzamento, si è detta addio lo scorso anno. Hanno preso così due strade completamente differenti. Belen, secondo alcune voci, sarebbe ritornata insieme a Stefano De Martino, suo ex marito e padre di suo figlio Santiago. Andrea, dal canto suo, invece, non sembra essere alla ricerca di qualcuno. È vero, pochi mesi fa è stato paparazzato con un’altra donna. Ma da quel momento il vuoto totale. Non se n’è parlato più. Eppure, però, a distanza di mesi impazza il gossip. Sembrerebbe, infatti, che il pilota sia riuscito a ritrovare la serenità accanto ad una nuova donna. Scopriamo tutti i dettagli.

Sono passati diversi mesi dalla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Eppure, però, continuano a far parlare di sé. Se Belen, infatti, tenta di ricostruire di nuovo il rapporto con il suo ex marito Stefano. E lo conferma anche Fabrizio Corona. Andrea, dal canto suo, cerca un amore completamente nuovo. Poche ore fa, infatti, il pilote della MotoGp ha pubblicato uno scatto, su Instagram, che ha lasciato tutti senza parole. Andrea, infatti, si mostra in macchina. Ma, se guardiamo bene nella foto, non è per nulla solo. Bensì in dolce compagnia. A quanto pare, infatti, il pilota sembra essere accompagnato da una fanciulla. Non sappiamo ancora chi sia. Dal momento che non ci sono state alcune dichiarazioni al riguardo. Tuttavia, però, i fan del pilota sono davvero contenti per lui. Supponendo che la ragazza in questione sia una sua nuova fiamma. Ma non solo. C’è chi, addirittura, fa dei paragoni con Belen. Preferendo la ragazza dello scatto alla showgirl. Che ne pensate voi? Prima di tutto viene la sua felicità, non credete?