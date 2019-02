Adrian ancora sospeso dal palinsesto di Canale 5. Lo show di Adriano Celentano resta “parcheggiato”: ecco cosa è accaduto

Lo scorso 6 febbraio Mediaset, con un comunicato, ha annunciato una sospensione momentanea per Adrian a causa di un brutto malanno stagionale che aveva colpito Adriano Celentano:

“Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo Aspettando Adrian e Adrian la serie non andranno in onda”.

Adrian, la serie ideata da Adriano Celentano potrebbe essere stata rimossa dai programmi Mediaset. Nei prossimi palinsesti di Canale 5, lo show non è previsto per il 25 febbraio (al suo posto “Cado dalle nubi”) e nemmeno per lunedì 4 marzo.

Adrian, la serie di Adriano Celentano cancellata dal palinsesto della Mediaset

Inizialmente le puntate 5 e 6 rispettivamente dell’11 e 18 febbraio sarebbero dovute andare in onda nelle settimane successive, per evitare lo scontro diretto con Il Commissario Montalbano su Rai1.

Tra i motivi della sospensione si ipotizza il calo di ascolti registrato dalla serie. Il cartone animato, infatti, ha registrato il record negativo di appena 1.7 milioni di spettatori, fermandosi ad un disastroso 7% di share.

Inoltre, si pensa che anche le innumerevoli polemiche legate alle tematiche promosse all’interno della serie, possano aver portato ad un ripensamento in casa Mediaset, e quindi alla cancellazione di Adrian.

Cosa ne sarà a questo punto dello show? Non ci resta che attendere un nuovo comunicato ufficiale da parte degli interessati.

