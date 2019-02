Andrea Iannone è stato sorpreso in compagnia di una nuova ragazza misteriosa, oggi Fabrizio Corona svela la sua identità.

Andrea Iannone ha già dimenticato Belen Rodriguez? Da quel che si può apprendere dal profilo social del motociclista, decisamente si. E’ di ieri infatti la notizia di una nuova fiamma Andrea Iannone. L’ex compagno di Belen infatti ieri ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha destato l’attenzione di tutti i fan. In questa foto è raffigurato lui alla guida della sua auto con di fianco una ragazza mora con in viso degli occhiali da sole. I fan sono impazziti ed, in poco tempo, ecco che scattano i paragoni con la Rodriguez. Da ieri però c’è una domanda che tutti si fanno: chi è questa ragazza misteriosa che sta frequentando Iannone? Oggi finalmente è arrivata la risposta.

Andrea Iannone, ecco chi è la sua nuova fiamma

Oggi il mistero è stato risolto dal re dei paparazzi, ovvero Fabrizio Corona che, attraverso il suo magazine The King Corona Magazine, svela l’identità della misteriosa nuova fiamma di Iannone. In effetti i fan che dicevano che aveva qualcosa in comune con Belen non avevano tutti i torti. La ragazza infatti ha lo stesso cognome della showgirl argentina. Lei si chiama Carmen Victoria Rodriguez ed è di origini venezuelane. Il magazine The King fa inoltre notare un altro particolare social legato a Carmen ed Andrea. Il pilota non segue la bella venezuelana nonostante però le metta continuamente like alle foto. Infine il magazine dice che tra Iannone e Carmen già ci sono stati dei contatti in passato attraverso queste parole: “Possiamo dire con assoluta certezza che questa ragazza non è una nuova fiamma per il motociclista ma ci sono state altre frequentazioni fra i due in passato”. Insomma pare proprio che Andrea Iannone abbia definitivamente archiviato la storia con Belen Rodriguez.