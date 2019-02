Isola dei Famosi, Stefano Bettarini furioso: Jo Squillo in lacrime

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini furioso contro Jo Squillo che non si trattiene e scoppia a piangere.

Mancano pochi minuti alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi e molte saranno le questioni su cui dibattere. Una di queste è sicuramente la lite che ha coinvolto due naufraghi. Stiamo parlando dell’ex calciatore Stefano Bettarini e Jo Squillo. Poche ore fa nel daytime abbiamo assistito allo scontro verbale tra i due. Il motivo, come spesso accade, non è rappresentato da nulla di eccessivamente grave. Ma si sa, la fame si fa sentire, i nervi sono tesi, e la discussione è dietro l’angolo sempre. Stefano e Jo mentre erano entrambi davanti al fuoco hanno avuto uno scontro verbale. Quello che tra i due si è alterato di più però è stato Stefano che, infastidito dalla presenza di Jo, l’ha rimproverata con dei toni molto accesi. Toni che non sono per niente piaciuti alla naufraga che subito si è allontanata da Stefano. Una volta allontanatasi Jo non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lo scontro tra Stefano Bettarini e Jo Squillo: dopo la lite i due fanno pace

Dopo i primi momenti di tensione, gli animi si sono distesi. Prima però Jo si sfoga in confessionale con queste parole: “Ci sono rimasta malissimo perché mi ha risposto in modo saccente”. Con questa frase commenta il diverbio avuto con Stefano pochi minuti prima. La naufraga poi, ancora con il viso bagnato dalle lacrime ha detto queste parole a Stefano: “Tu hai dei modi che sono sbagliati, specie in un momento di armonia”. Dopo ciò il naufrago Bettarini si rende conto di avere esagerato nei toni e dunque chiede scusa a Jo Squillo, giustificandosi in questo modo: “A volte la mancanza di cibo può farti innervosire”. Insomma una lite nata e finita nel giro di pochissimo tra Stefano e Jo.