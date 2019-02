La moglie di Riccardo Fogli lo raggiunge in Honduras per un confronto.

Dopo le voci sui presunti tradimenti di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, la donna è pronta a sbarcare in Honduras per chiarire la sua posizione. Si prospetta una puntata scoppiettante. In settimana, infatti, molte sono state le voci sul fatto che Karin abbia tradito Riccardo approfittando della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. I due sposati dal 2010 sono sempre stati una coppia affiatata, come afferma anche la bella Karin in un post condiviso in questi giorni su Instagram. Tanta la rabbia dell’ex attrice nei confronti di coloro che hanno messo in giro questa voce, mettendo a repentaglio la sua storia con l’ex leader dei Pooh. Pronta a difendere la sua relazione la donna non ha perso tempo a partire per l’Honduras pronta a metterci la faccia e a chiarire in prima serata quella che è la sua posizione. Una situazione che creerà sicuramente scompiglio all’interno del programma, già animato dai tanti litigi causati dalla bella Soleil Sorge, che a poco meno di due settimane dal suo ingresso ha subito creato scompiglio all’interno del gruppo.

La moglie di Riccardo Fogli, il confronto in Honduras

Sono settimane ormai che Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi dichiara sempre di più la mancanza di sua moglie. Fogli si sente fortemente sicuro del rapporto che ha con Karin, sicuramete non si sarebbe mai aspettato lo scandalo mediatico che sta travolgendo la donna in Italia. Il cantante, infatti, anche di fronte ai filmati in cui gli vengono mostrate le immagini degli articoli in cui viene dichiarato che la donna ha una relazione con un uomo da ben quattro anni, si dichiara fortemente sicuro dell’amore che la moglia prova nei suoi confronti.