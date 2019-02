Dal giorno della scelta di Teresa, il profilo Instagram di Andrea Dal Corso sembra essere fermo, cosa è successo realmente?

Dopo la messa in onda della scelta di Teresa Langella, risalente a venerdì 15 febbraio, Andrea Dal Corso non si è esposto molto al riguardo. L’ex corteggiatore, ricordiamo, è stato la scelta della tronista, che ha preferito il bell’Andrea ad Antonio. Dal Corso, però, non si è presentato alla famosa villa, rifiutando quindi di intraprendere una storia con la tronista partenopea. Dopo il no sono stati in numerosi ad attaccare il corteggiatore. Molti utenti del web hanno più volte attaccato Andrea nei commenti delle sue foto pubblicate su Instagram. A schierarsi dalla parte della bella Teresa, oltre all’affezionato pubblico di Uomini e Donne, ci sono stati anche molti personaggi noti del piccolo schermo. Andrea è stato più volte accusato di falsità e di aver preso in giro la tronista dimostrandole un forte interesse che in realtà non prova affatto. Il no ne è stato dunque la dimostrazione.

Andrea Dal Corso, l’ultima foto su Instagram

Andrea dal giorno della scelta non si è molto esposto. Il suo profilo Instagram, sul quale Andrea di solito è sempre stato molto attivo, sembra essere del tutto fermo. L’ultima foto pubblicata dall’ex corteggiatore e tentatore risale infatti al mese di gennaio. Solo in una Instagram Stories Dal corso ha dichiarato di voler avere un confronto con Teresa per spiegarle le motivazioni che lo hanno spinto al no nel giorno della scelta. Il confronto in realtà è già avvenuto. Nella puntata registrata ieri, 20 febbraio, di Uomini e Donne, Andrea e Teresa sono stati ospiti nella trasmissione proprio per avere un confronto. La puntata non è ancora andata in onda. Non sappiamo di preciso cosa sia successo all’interno dello studio di Maria De Filippi, sebbene siano trapelate numerose anticipazioni. Intanto attendiamo il ritorno di Andrea sui social, magari il bel corteggiatore sta soltanto aspettando che “si calmino le acque”