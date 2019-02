Emma Marrone zittisce i fans di Salvini che l’hanno insultata, il commento diventa virale.

Non c’è pace per la cantante Emma Marrone. Il polverone alzatosi dopo la frase pronunciata durante un suo live sembra non essere ancora stato spazzato via. Durante un concerto tenutosi a Eboli il 19 febbraio, la cantante ha infatti urlato la frase “Aprite i porti!”, schierandosi apertamentre contro le idee politiche dell’attuale Ministro degli Interni, Matteo Salvini. E se i fans presenti al concerto hanno applaudito, sui social è nato un vero e proprio caso. Molti sostenitori delle idee di Salvini non sono hanno dissentito, ma si sono lasciati andare a veri e propri insulti nei confronti della Marrone. Una vera e propria invasione sul profilo Instagram della ragazza, che in poco tempo è stato ricoperto di offese di ogni genere, oltre che da frasi come “Apri casa tua!” o “Stai zitta, pensa a cantare!”. Ma la risposta della cantante non si è fatta attendere.

Emma Marrone risponde agi insulti dei sostenitori di Salvini.

La cantante ha deciso di replicare così alle dure parole dei sostenitori del vicepremier: “In questi giorni ho letto molto articoli molto polemici sul fatto che io dica questa frase dal mio palco, ma Aprite i porti è quello che penso io. Per me non significa andare contro questo o quel politico, ma significa essere nata e cresciuta in una famiglia in cui mi è stato insegnato il rispetto e l’altruismo verso chi è più bisognoso.”

Poi si rivolge ai giornalisti: “Mi rivolgo ai giornalisti. Io capisco che per avere click sui vostri siti avete bisogno di far nascere polemiche e sporcare anche il pensiero positivo che un artista cerca di mandare dal proprio palco. Fin quando avrò un palco sotto il culo dirò sempre ciò che penso, sempre. Anche se questo significa andare contro di me e perdere qualcuno per strada. A trentacinque anni, sono una cittadina italiana, esiste la libertà di pensiero e di parola e continuerò a dire quello che penso. E scrivetelo adesso l’articolo”.