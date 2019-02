Scelta Teresa, parla la tronista: “Ecco la crudele verità su Andrea Dal Corso e perché è andato tutto storto.”

A una settimana dalla messa in onda della scelta di Teresa Langella, la tronista decide di raccontare la sua verità in un’intervista al magazine di Uomini e donne. Dalle parole della napoletana è chiaro che la delusione per il no ricevuto da Andrea Dal Corso, preferito ad Antonio Moriconi, è ancora cocente. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione.

Uomini e Donne, parla Teresa: “Mi sento persa.”

D: Teresa come si sente?

“Spaesata. Non è stata una doccia fredda, piuttosto ghiacciata. Mi sento persa e quello che è successo lo considero un fallimento. Gli ho creduto e ho creduto in noi, oggi faccio fatica a credere che sia stato tutto finto. Mi farebbe troppo male perché ho provato qualcosa e sentivo che tra di noi c’era della verità. Probabilmente ero solo io a provare delle emozioni ed è questa la triste realtà.”

D: Secondo lei cosa è andato storto?

“Non esiste qualcosa che va storto. Esiste un sentimento che c’è o non c’è. Più volte Andrea ha sostenuto di essere sensibile, ma nei miei confronti non ho visto niente di tutto questo. Non posso credere che una persona che si è aperta così tanto con me si sia comportata così. Mi ha mentito sulle emozioni che provava e mi ha detto frasi come “Come ci guardiamo noi non si guarda nessuno” oppure “Nel nostro bacio eravamo una cosa sola, ti ho sentita mia”. E’ andato oltre a finzione perché si può fingere con le parole ma non si può fingere di provare un’emozione che lui stesso definiva magica: è crudeltà!”

D: Come immaginava il lieto fine?

“Non mi vergogno di dirlo, ho pensato che lui potesse essere il padre dei miei figli. Anche con lui parlavo di progetti futuri, è per questo che non credo che mio padre l’abbia condizionato. Sembravamo così belli, soprattutto nelle differenze, ma non devo più metterci il cuore”

D: Di Antonio Moriconi cosa pensa?

“Merita una persona migliore di quella che sono io. E’ leale, genuino, vero. La persona più pura che abbia mai incontrato. Un ragazzo raro, ma con lui non mi sentivo donna.”

D: E ora?

“Riparto da me! Ho il supporto di tutta la mia famiglia, un esercito che mi sostiene. Le prime notti mi svegliavo pensando che fosse solo un brutto sogno. Ripartirò dalle piccole cose. Al momento preferisco stare in casa e non sentire tutti i commenti della gente. Una cosa è certa: non diventerò una ragazza insicura per via di quello che è successo, continuerò a fidarmi delle mie sensazioni e non avrò come pensiero fisso l’essermi legata a una persona irreale. Sicuramente, dovrà fidarmi puù del mio sesto senso femminile!”

E voi? Cosa ne pensate delle parole di Teresa?