Emma Marrone troppo sexy: camicia sbottonata e scollatura in vista

Oggi è il grande giorno. Oggi, 15 febbraio 2019, Emma Marrone inizierà il suo nuove tour. La cantante salentina, infatti, darà inizio alle danze proprio in Puglia. Ed, in particolare, a Bari. Sono stati dei mesi un po’ impegnativi per lei. Preparare un tour non è assolutamente facile ovviamente. Ci saranno stati momenti di sconforto. Così come quando ha dichiarato di aver paura. Ma che d’altra parte ha una band che è fenomenale anche dal punto di vista umano. E così prima di iniziare questo suo nuovo progetto lavorativo, Emma decide di trascorrere la serata in casa. Preferisce rilassarsi, insomma. Durante un tour, infatti, si viaggia molto. Quindi anche nel giorno di San Valentino resta a casa. Quello che però sorprende è il tipo di outftit “casalingo”.

Per ulteriori news su Emma, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni e molto altro –> clicca qui

Emma Marrone troppo sexy: camicia sbottonata e scollatura in mostra

Ancora una volta Emma Marrone ci sorprende. E d’altra parte è solita farlo. Anche nella giornata di ieri, infatti, ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato. La cantante era sulle scale, evidentemente sveglia da pochi istanti, senza pantaloni. Uno scatto davvero semplice. Ma che, in pochissimo tempo, ha conquistato tantissimi “like”. Ma non solo. Durante tutto il giorno, tramite le IG Stories, Emma ha aggiornato i suoi followers sulla preparazione del suo tour. Che parte proprio stasera a Bari. Giunge sera. Ed, ovviamente, dopo una giornata più che movimentata, la cantante vuole rilassarsi. E così indossa la sua tenuta casalinga. E scatta un delizioso selfie. Inutile dire che il risultato è davvero pazzesca. Ovviamente, però, siamo certi che lo sguardo dei suoi ammiratori sia caduto altrove. La camicetta, infatti, che indossa la cantante è sbottonata. Risaltando, quindi, la sua scollatura. Non ci è dato sapere la reazione dei suoi followers, dal momento che sono stories. Ma siamo certi che sarà piaciuta tantissimo. Nel frattempo, le facciamo il più grosso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza. Sarà sicuramente un successo.