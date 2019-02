Emma Marrone senza pantaloni sulle scale: il dettaglio non passa inosservato

È una della cantanti più amate in Italia. Ci riferiamo ad Emma Marrone. La salentina, infatti, dopo aver partecipato e vinto il talent Amici di Maria De Filippi, ha conquistato davvero tutti. Complici, ovviamente, di tale successo la sua voce da fare invidia a chiunque. D’altro canto, però, Emma si distingue anche per una particolare bellezza. La cantante, infatti, non ama molto stare al centro dell’attenzione. Ma, soprattutto, non ama truccarsi in modo esagerato. Anche se dobbiamo dire che, nell’ultimo periodo, ci sta piacevolmente sorprendendo. A cosa ci riferiamo? Beh, alle foto che di tanto in tanto la cantante pubblica su Instagram. Una nuova “versione” di Emma, insomma. Ma che piace a tantissimi suoi followers.

Emma Marrone, quindi, risulta essere una vera e propria celebrità. Il suo successo aumenta di giorno in giorno. Così come la sua popolarità su Instagram. Ed è proprio su questo social che la cantante sorprende ed incanti i suoi numerosi followers. Come? Pubblicando degli scatti davvero audaci. Già in precedenti articoli, infatti, vi avevamo anticipato qualcosa. Impossibile, quindi, non citare lo scatto di Natale 2018. Oppure, quando la cantante ha voluto divertirsi un po’. Pubblicando una foto con una maglia completamente trasparente. Eppure, però, non smette mai di stupirci. Poche ore fa, infatti, la cantante ha condiviso questo divertente ma sorprendente scatto. Si sarà senz’altro appena svegliata. Lo si vede dalla faccia pulita da ogni minima traccia di trucco. D’altra parte è più che giustificata. Proprio domani 15 febbraio, infatti, partirà il suo nuovo tour. Eppure, però, c’è un dettaglio che non passa affatto inosservato. A cosa ci riferiamo? Beh, la cantante è senza pantaloni. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Anzi, questo particolare non fa altro che sottolineare la sua infinita bellezza.