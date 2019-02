Nel corso della sesta puntata di C’è posta per te, Rosario, ha cercato di recuperare il rapporto con la figlia Eleonora. Quest’ultima ha deciso di non perdonare il padre ed è stata molto criticata dal pubblico.

C’è Posta per Te, Eleonora non perdona il padre

Rosario, di Palermo, non vede sua figlia Eleonora da circa due anni ed in lacrime ha chiesto il perdono della figlia durante la trasmissione C’è Posta per Te. La ragazza vive a Roma con la mamma, lui spesso è andato nella capitale per vederla ma più volte lei non si è fatta trovare.

I loro rapporti si sono interrotti dopo la separazione dei due genitori, quando Eleonora aveva solo 5 anni. Rosario, dopo una dura battaglia in tribunale, vinse l’affidamento dei figli. Dopo un anno e mezzo, la moglie riaprì la disputa per avere i figli con se’ e la vinse. Dopo tante situazioni scomode, i rapporti tra padre e figlia si ruppero totalmente.

Rosario appena vede la figlia nello studio di Maria De Filippi esclama:

“Principessa mia, amoruccio, era così che ti chiamavo. Ora sono due anni che non ti vedo e non ti sento e non capisco perché. Sono venuto qui per cercare di ricucire quel bellissimo rapporto che avevamo fino ai tuoi 18 anni, nonostante la separazione”.

Eleonora, commossa, dice di averlo sempre amato ma crescendo, le cose sono cambiate. La giovane sostiene di vivere con la mamma, il fratello e la nonna in gravi difficoltà economiche. Rosario, ufficiale militare che invia anche spesso l’assegno di mantenimento, avrebbe negato più volte il suo aiuto economico. Eleonora ha più volte detto che il suo problema contro il padre non fosse per soldi, ma il pubblico non l’ha creduta. Su Twitter il popolo del web si è rivoltato contro di lei: l’hanno accusata di essere materialista e nessuno comprende come faccia a non provare affetto per il padre.

“Se ho sbagliato perdonami, ma voglio continuare a far parte della tua vita”, dice papà Rosario in lacrime nel programma, ma Eleonora non perdona il padre e decide di non aprire la busta.

