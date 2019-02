Elisabetta Gregoraci da urlo: spacco eccessivo, pioggia di complimenti su Instagram sotto la sua ultima foto.

E’ una delle showgirl più apprezzate dal web per la sua eleganza e sensualità: parliamo di Elisabetta Gregoraci. La nota showgirl calabrese è infatti amatissima non solo dagli uomini ma anche dalle donne, che ne apprezzano la bellezza e la capacità di essere seducente senza mai cadere nel volgare. Dopo ben dieci anni d’amore con l’imprenditore Flavio Briatore, da cui è nato Nathan Falco, i due si sono detti addio mettendo fine al loro matrimonio. E mentre a Briatore sono stati attribuiti vari flirt, tra cui la bellissima modella Taylor Mega, la Gregoraci è stata per moto tempo fuori dalle voci del gossip. Fino a pochi mesi fa. Attraverso alcuni scatti su Instagram, infatti la conduttrice esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Francesco Bettucci, proprietario dell’azienda di cosmetici Pure Herbal, di cui la Gregoraci è stata testimonial. Ma Instagram è anche il posto in cui Elisabetta ama postare tantissime foto dei suoi outfit, uno dei quali ha davvero lasciato senza fiato i suoi followers.

Elisabetta Gregoraci, lo scatto che ha mandato in delirio il web

Poche ore fa, la showgirl calabrese ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto con l’abito che ha indossato in occasione della Milano Fashion Week, la famosa settimana dedicata alla moda. L’abito, aderente e corto, mette in risalto il fisico statuario della bella Elisabetta, e il successo è assicurato. “Bellissima è dire poco”, “Sei stupenda ed elegante”, “Che schianto!”, questi alcuni dei tantissimi commenti di apprezzamento che in poco tempo hanno invaso il profilo della showgirl. Seducente, ma mai volgare, nonostante il notevole spacco del vestito: questo è il pensiero comune degli utenti, che ancora una volta promuovono il look dell’ex conduttrice di Made in Sud. Ex perché sembra proprio che nella nuova edizione dello show comico non ci sia posto per la bella calabrese, sostituita nella conduzione dall’ ex ballerino di Amici Stefano De Martino, che affiancherà la veterana Fatima Trotta.

