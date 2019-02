Lorella Cuccarini a Vieni da Me: “Fu tutta colpa di Pippo Baudo”

Caterina Balivo ospita la showgirl Lorella Cuccarini e con lei fa il classico gioco della cassettiera.

Lorella Cuccarini è l’ospite nella puntata di oggi di Vieni da Me. Il programma di Caterina Balivo di Rai Uno, come sempre, tiene compagnia ai telespettatori nel primo pomeriggio. Nella cassettiera, il gioco cardine del programma, sono venuti fuori aspetti molti interessanti e divertenti della vita della showgirl italiana. Dagli esordi al rapporto con la famiglia fino alla sua immensa fede.

Vieni da Me, Lorella Cuccarini: dal matrimonio all’incontro con Pippo Baudo

La showgirl tra le prime cose, aprendo la tanto temuta cassettiera racconta alla presentatrice Caterina Balivo e a tutti i telespettatori del suo ‘bizzarro’ matrimonio: “Ho fatto una festa di compleanno che in realtà si è rivelato il giorno del mio matrimonio. Volevamo fare tutto in privato, solo con i nostri amici e le persone più care. L’idea che tutti sapessero che io e mio marito ci sposavamo non mi piaceva. Io ho invitato amici e parenti per la mia festa di compleanno, però poi mi sono presentata in vestito da sposa. Decidemmo di fare così perché c’era la voglia di vivere un momento tutto nostro”. Poi Lorella racconta degli inizi della sua carriera e dell’incontro con Pippo Baudo: “Quando iniziai a cantare con Pippo non avevo mai studiato canto. Io feci il provino e vidi nei suoi occhi soddisfazione. Da lì il percorso di studio fu impegnativo. Fu tutta colpa di Pippo Baudo insomma, se oggi canto”. Subito dopo la Cuccarini fa una riflessione sulla tv degli anni andati: “La tv di oggi è diversa. Quella di quegli anni era molto più artigianale, era una televisione meno globalizzata. Una volta la tv italiana era solo italiana perché esprimeva grande capacità creativa, oggi i format sono invece tutti uguali in ogni paese”.

