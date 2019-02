Uomini e Donne, Angela Nasti nella bufera sui social: ecco cosa sta accadendo

Poche settimane fa è stata annunciata la nuova tronista di Uomini e Donne. Si, è proprio così. Dopo la scelta di Teresa Langella a sedersi su quella tanto agognata sediolina rossa è una nuova ragazza. Parliamo, infatti, di Angela Nasti. Una napoletana verace e con una bellezza da far invidia a chiunque. Eppure, però, la giovane 19enne ha mostrato sin da subito il suo caratterino. Insomma, ha le idee ben chiare. E non smette mai di sottolinearlo. Anche nella puntata andata in onda oggi, Angela è stata protagonista di un acceso dibattito. A scaturire il tutto sarebbero state alcune fotografie di un suo corteggiatore. Le quali, a detta sua, sarebbero state inopportune. “Devi essere più uomo, sembri troppo femminile”, esclama la napoletana, provocando ovviamente delle reazioni.

Bisogna ammettere che la nuova tronista di Uomini e Donne ha davvero un bel caratterino. Sebbene, infatti, Angela Nasti abbia soltanto 19 anni, ha le idee ben chiare sull’uomo che dovrà essere il compagno della sua vita. E lo ha dimostrato, in particolare, nella puntata odierna del famoso dating show. La napoletana, infatti, ha eliminato il suo corteggiatore Andrea a causa delle continue foto su Instagram con il petto nudo. Angela, infatti, gli recrimina degli atteggiamenti un po’ troppo femminili. E non può assolutamente passarci oltre. Lei non vorrebbe mai un uomo del genere al suo fianco. Ovviamente, però, l’esclamazione della ragazza ha provocato numerose reazioni. A detta dei suoi followers, infatti, il suo discorso sarebbe stato completamente fuori luogo. E, dopo la frase: “Io sono donna, lo posso fare. Tu sei uomo”, la Nasti è stata tacciata addirittura di “sessismo”. Insomma, delle accuse davvero assurde ed esagerate. Ma magari Angela si sarà soltanto sbagliata ad esprimere data la forte emozione. Voi da che parte state?