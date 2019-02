La tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, ha chiamato un ex corteggiatore di Teresa Langella per conoscerlo.

La tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, ha iniziato il suo percorso nel programma da poco e dalle ultime anticipazioni è emerso che ha fatto chiamare dalla redazione Luca Daffrè, ex corteggiatore di Teresa Langella, per conoscerlo.

Luca Daffrè, pur essendo un bellissimo ed affascinante ragazzo, non suscitò troppo interesse in Teresa. Hanno fatto molte esterne, si ricorda quella al concerto di Irama: i due mostrarono molta intesa in quella esterna.

Nonostante ciò, Teresa nelle ultime registrazioni del suo trono, decise di eliminarlo. Luca, una volta uscito dal programma, ha poi iniziato una frequentazione con Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano, ma la loro storia è durata molto poco. Luca ora è single e farà il suo ritorno in studio per corteggiare Angela Nasti.

Angela Nasti vuole conoscere un ex corteggiatore di Teresa

La bellissima e giovane tronista, Angela, ha chiesto a Luca Daffrè di ritornare nel programma per intraprendere una conoscenza.

La ragazza si è fatta già conoscere un po’ dal suo pubblico: non le piacciono i ragazzi che vogliono apparire troppo. Ha accusato Andrea, un suo corteggiatore, di essere troppo pompato, curato e troppo “piacione” dopo aver visto il suo profilo Instagram. Lo ha poi eliminato.

Secondo le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, Luca sembra essere deciso a scendere le scale per Angela precisando però, che la considera un po’ troppo “principessina”. Il Daffrè ha però un profilo ricco di foto ammiccanti ma Angela ha deciso di chiamarlo ugualmente per farsi corteggiare.

Riuscirà a fargli cambiare idea la bella napoletana?

