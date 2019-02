Chi è Valentina Dallari, dal suo trono a Uomini e Donne ai gravi disturbi alimentari.

Valentina Dallari è stata senza ombra di dubbio una delle troniste del programma Uomini e Donne più amate dai fan. Dopo la sua scelta che ricadde sul corteggiatore Andrea Melchiorre, si è continuato a parlare di lei sulle pagine del gossip italiano per vari motivi. Alcuni dei quali molto spiacevoli. La storia personale di Valentina è infatti molto complicata e per questo ha suscitato interesse da parte degli amanti del programma condotto da Maria De Filippi. Ma procediamo per ordine: chi è Valentina Dallari e perché la sua storia è così particolare? Continuate a leggere e lo scoprirete.

Chi è Valentina Dallari: età, passioni e carriera

Valentina Dallari è nata nel 1993 nella città di Bologna. La sua passione sin da piccolissima è orientata al mondo della moda. La musica però è la costante che la accompagna in ogni momento della sua vita, tanto da farne poi diventare una vera e propria professione. Valentina infatti lavora come Dj nelle discoteche. La Dallari ha da sempre un look alternativo che è molto apprezzato dai fan sui social. Ama moltissimo i tatuaggi che ha sparsi un po’ su tutto il corpo. Il rapporto della Dallari con i suoi genitori non è stato sempre dei migliori. L’ex tronista ha infatti dichiarato che in passato non ha avuto un rapporto particolarmente felice con la sua famiglia. Oggi però pare che le cose siano nettamente cambiate in meglio. Il motivo è legato anche ai gravi disturbi alimentari che Valentina ha dovuto affrontare negli ultimi anni. L’ex tronista infatti tempo fa ha pubblicamente ringraziato i genitori per essere stati presenti in un momento così difficile della sua vita.

Valentina Dallari: i gravi disturbi alimentari

La vita privata di Valentina, dopo l’esperienza di Uomini e Donne viene assalita da un vero e proprio dramma. L’anoressia ha infatti aggredito senza pietà l’ex tronista che in poco tempo è arrivata a pesare addirittura 39 chili. La sua salute ha scatenato grosse preoccupazioni da parte dei fan ma soprattuto della famiglia e del fidanzato Alessandro De Luca. Così il ricovero in clinica, per ben 11 mesi, per Valentina è stato obbligato per combattere la sua malattia.

