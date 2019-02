Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: colpo di scena, il papà resta di stucco durante la puntata di Mattino 5.

Un amore da favola quello tra Cecilia e Ignazio. Conosciutisi all’interno della casa più spiata d’Italia, la bellissima sorella di Belen Rodriguez e l’ex ciclista non si sono mai più separati. Ma non è stato tutto così semplice. Sin dall’inizio infatti, la coppia ha dovuto subire non poche critiche da parte di gran parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip. Il motivo? La relazione che la bella argentina aveva ancora aperta con l’ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte. Cecilia infatti si è innamorata del bel Moser quando era ancora legata a Monte e questo inevitabilmente l’ha messa al centro di un vortice di critiche che ha avuto difficoltà a cessare. Ora però è tutto finito. Accantonate le difficoltà iniziali, tra Cecilia e Ignazio procede tutto a gonfie vele. Tant’è che i due fidanzatini stanno pensando di sposarsi. E proprio di questo si è parlato nella puntata odierna di Mattino 5, in cui era ospite anche il padre di Ignazio, Francesco Moser, che ha saputo del probabile matrimonio proprio questa mattina in diretta.

Per tutte le ultime news su Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e la sorella Belen Rodriguez CLICCA QUI!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: ecco chi lo scopre a Mattino 5

Oggi 26 febbraio è andata in onda una puntata molto particolare di Mattino 5, il talk show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Gli ospiti in studio erano quattro coppie di padri e figli: gli Smaila, i Ferri, gli Oppini e i Moser. Questi ultimi hanno ricevuto una sorpresa: in studio è arrivata anche la bella Cecilia. E proprio la ragazza insieme al suo Ignazio confermano l’idea di un possibile matrimonio davanti al padre del ragazzo, Francesco Moser. Nulla è ancora ufficiale, ma l’ipotesi delle possibili nozze del figlio non dispiace al signor Moser, che ha dichiarato: “E’ una decisione che devono prendere loro, non deve essere imposta. Ma ne sarei felice”. Insomma, nozze approvate da Francesco Moser, che prosegue raccontando anche alcuni simpatici aneddoti del rapporto con la giovane nuora. “Potrebbe fare l’orto che abbiamo a casa!”, afferma scherzosamente Moser. “Come suocero è bravo, ma vuole mettermi in riga perché lui è convinto che io non lavori e quindi dice che devo imparare a fare altro!”. Ma le parole di Ignazio fugano ogni dubbio sul rapporto tra Cecila e il suocero!: “Vuole più bene a lei che a me!”. Vedremo la bella Rodriguez in abito bianco prima della fine di quest’anno? Non ci resta che attendere.

Forse ti interessa anche leggere —->Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi: dopo Francesco Monte si incontrano allo stesso evento