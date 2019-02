Belen Rodriguez è incinta? Stefano De Martino, l’annuncio che aspettavano tutti

Ormai non si parla d’altro: Stefano De Martino, Belen Rodriguez e un altro figlio. Sì, un fratellino per Santiago. Una indiscrezione partita sul web nelle ultime ore e che sta facendo letteralmente impazzire i fan della coppia. Indiscrezione nata da alcune parole di Alfonso Signorini, direttore di Chi, a Domenica In: “Auguri e figli maschi, ma anche femmine”. Insomma, siccome tutti sanno che il ‘re’ del Gossip, Alfonso Signorini, non è mai banale nelle sue uscite, è bastato veramente così poco per far pensare che Belen Rodriguez fosse incinta di Stefano De Martino.

Beh, per quanto possa essere vero che tra i due c’è un ottimo rapporto. Per quanto possa essere tenerissimo quel video in cui si abbracciano in aeroporto. Per quanto tutti possano sognare un ritorno insieme della coppia, Stefano De Martino ha voluto precisare: “No, non sono incinto”.

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino: facciamo chiarezza

Stefano De Martino ha pensato in prima persona a smentire la voce che ultimamente sta facendo impazzire tutti. L’ha detto chiaramente in risposta ad una domanda di Gossipetv: “Addirittura anche questa? No, non sono incinto. Il gossip è troppo veloce a volte e non si ha nemmeno il tempo di smentire”.

Insomma, adesso abbiamo la certezza che Stefano De Martino non sia ‘incinto’. Non che l’avessimo mai pensato, però almeno sappiamo che non c’è alcun figlio in arrivo. Attualmente, Stefano De Martino si ritrova ad essere un nuovo volto Rai. Sì, una svolta nella carriera in quanto sarà il conduttore di Made In Sud a partire dal 4 marzo. Negli ultimi giorni è stato anche ospite a Domenica In per parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez. Intervista in cui ha detto: “Non nascondo che mi piace avere un bel rapporto con lei. Non ho problemi ad abbracciare la madre di mio figlio”.