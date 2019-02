Uno studio certifica che passare più tempo con mamme e nonne può allungare la loro vita.

Passare del tempo con le mamme può allungare la loro vita. Sì, proprio così: è quello che viene dimostrato da una ricerca dell’University of California, secondo cui sarebbe proprio la solitudine ad ‘abbattere’ tantissimo le mamme e più in generale le donne anziane. Hanno bisogno di stare in compagnia dei figli. Pertanto, anche se a volte tra impegni lavorativi, vita domestica e quant’altro diventa difficile passare del tempo con le mamme, talvolta è veramente di vitale importanza. Del resto, tutti vorrebbero avere mamme e nonne al proprio fianco per più tempo possibile. Pensare che basterebbe soltanto passare più tempo con loro potrebbe già farci star meglio, no?

Passare più tempo con le mamme allunga la loro vita: lo studio

Non è soltanto una supposizione, come specificato. Si tratta di uno studio che si basa sull’analisi sistematica delle abitudini quotidiane di 1.600 persone con un’età media di 71 anni. Persone avanti con l’età, pertanto. Ovviamente, lo studio è stato svolto su persone in salute, anche se anziane. Perché, sia chiaro, oltre le cure dei medici e i relativi medicinali non esistono alternative per far restare in vita le nostre adorate mamme quando ci sono malattie.

Dunque, dallo studio è emerso che in persone in salute, i tassi di mortalità erano più elevati tra le persone che non passavano il tempo in compagnia di altre persone. Attenzione, però: non sempre gli anziani vogliono trascorrere del tempo con i propri figli. Non tutti sono adatti alla vita sociale. Tuttavia, proprio a tal proposito va evidenziato che il 23% degli anziani che amavano stare da soli hanno perso la vita nel giro di 6 anni dall’inizio dello studio. “Hanno esperienza, sanno quando vale la pena lottare e arrabbiarsi. Le mamme e le nonne possono essere delle grandi amiche, portano solo tanta gioia”, queste le parole di Barbara Moskovitch, assistente geriatrica presso il Massachusetts General Hospital che prova a spiegare che è importante passare più tempo possibile con le mamme e le nonne.