Uomini e Donne, Teresa Langella ed Antonio Moriconi: indiscrezione clamorosa

Antonio Moriconi e Teresa Langella di Uomini e Donne tornano a far parlare di loro dopo la scelta che ha spiazzato un po’ tutti. Certo, c’è ancora un confronto da sostenere tra i protagonisti della scelta che ancora fa molto discutere. Tuttavia, sui social è tempo di frecciatine, messaggi un po’ enigmatici e quant’altro. Non poteva non essere così. I social sono il mezzo più diffuso tra i ragazzi per esprimere i propri pareri e anche se talvolta non si fanno nomi, non si dice tutto con chiarezza, si può comunque arrivare a capire di cosa si stia parlando ed a cosa si faccia riferimento.

Se c’è uno che invece è rimasto in silenzio, questo è Andrea Dal Corso. Sì, soltanto lui non è particolarmente in vena di parlare della situazione che si è creata. La sua decisione ha sconvolto tutto il pubblico di Uomini e Donne e, purtroppo, e sottolineando purtroppo, è stato subissato di insulti.

Teresa Langella ed Antonio Moriconi: la situazione

Teresa Langella ed Antonio Moriconi, invece, sono quelli che sì, escono con le ossa rotte dalla scelta di Uomini e Donne, ma allo stesso tempo non vivono quel clima di tensione tra i telespettatori. Sì, perché quelli sono tutti dalla loro parte. Forse, anche per questo motivo riescono ad essere più aperti nei loro profili social ed a comunicare così tanto.

Infatti, sia Teresa Langella che Antonio Moriconi continuano ad essere molto attivi su Instagram. In particolar modo nelle storie. Per questo, il dubbio sorge spontaneo: mica sono messaggi indiretti? Non saranno mica, cioé, dei messaggi con cui vogliono comunicare tra loro?

Uomini e Donne: le frasi di Teresa Langella per Antonio Moriconi

Qualche frecciatina. Qualche frase di tanto in tanto. Insomma, i ragazzi ci hanno preso gusto. Volete sapere l’ultima? Ecco una frase di Teresa Langella: “Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole […] Meriti mille sorrisi negli occhi e l’amore sulle labbra, i baci più belli e i brividi nel sangue. […] Meriti qualcuno che tremi per te, che ti senta nelle vene, […] che voglia starti accanto anche se fuori piove […]. Meriti qualcuno che voglia volerti davvero. Sempre”.

Insomma, pare proprio che sia riferita ad Antonio. Antonio che è rimasto malissimo per la scelta della bella napoletana e che, per questo motivo, viene molto apprezzato e confortato dal pubblico social. Come andrà a finire? Staremo a vedere…

