C’è Posta per te, il padre non ricorda il compleanno di sua figlia: la storia che fa discutere

C’è Posta per te sta per arrivare con la prossima puntata con un bel carico di ospiti: Maria De Filippi ha chiamato infatti Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ed Elisa Toffoli, nota cantante. Li ha chiamati per renderli partecipi del suo programma televisivo. Li ha chiamati per regalare un’emozione non solo a coloro che saranno protagonisti della storia a C’è Posta per te, la famosa ‘storia di un regalo’ di cui parla sempre Maria De Filippi ogni volta in cui vuole presentare un ospite. Ma anche per regalare un’emozione al pubblico da casa.

Tuttavia, non ci sono solo storie di regali in questo programma, come è noto ormai da anni. Ci sono anche storie che toccano il cuore e che riescono a commuovere tutti. Sì, perché alcune storie possono arrivare anche ad avere dell’inverosimile. E sapete perché?

La storia del padre che non ricorda il compleanno della figlia

“Non ho problemi di memoria, non lo ricordo perché non voglio ricordarlo”. E’ così che il padre chiamato in causa alla trasmissione C’è Posta per te di Maria De Filippi parla a sua figlia. Una figlia che è andata a lì a chiedergli di poter riallacciare i rapporti. Una figlia che vuole semplicemente rivederlo.

La frase del padre chiamato dalla figlia al programma di Maria De Filippi ha fatto il giro del web ancor prima che il programma andasse in onda. Come di consueto, infatti, l’account Instagram ha lanciato il video con delle anticipazioni e già da lì si sono scatenati i primi commenti tra i follower. Molte persone si rivedono in quelle storie e prendono a commentare ripetutamente dibattendo con altri che magari non condividono il loro pensiero. Sappiamo che la storia del padre chiamato dalla figlia a C’è posta per te farà molto discutere, viste le premesse.