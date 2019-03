Teo Teocoli durissimo su Celentano: “Adrian è il più grande flop della tv”.

Dopo la cancellazione dai palinsesti televisivi di Mediaset del programma tv di Adriano Celentano, ovvero Adrian, arrivano le pesantissime dichiarazioni di Teo Teocoli. Lo storico imitatore di Celentano avrebbe dovuto partecipare allo show che poi però è stato spostato, nella sua seconda parte, al prossimo autunno. Teocoli in una lunga intervista a Repubblica sferra un duro attacco ad Adriano Celentano e a sua moglie Claudia Mori, svelando anche degli inediti retroscena davvero inaspettati.

Teo Teocoli ‘abbandona’ Adriano Celentano: “Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino”

Claudia Mori poco tempo fa aveva inserito nella lista dei traditori, insieme a Michelle Hunziker, anche Teo Teocoli. Lui però non ci sta e, in una lunga intervista a Repubblica, svela le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi dal progetto Adrian di Adriano Celentano. Ecco le parole di Teocolo: “Febbraio e marzo me li sono bruciati per colpa di Adrian. Ho perso serate nei locali, aspettando di registrare il più grande flop della tv che non ho mai fatto. Altro che quello che dice Claudia Mori. È andata pressoché così, come cerco di raccontarla. Ma quale traditore! Fanno le cose tra di loro, non ti raccontano niente. Ma c’è un limite. A dicembre ricevo una telefonata di Adriano: Teo, uè, stavolta ce l’hai fatta. Sarai me. Ma se lo faccio da cinquant’anni, Adriano. No, canterai non i successi, ma le canzoni del rock’n’roll, mi dice. Io le so tutte a memoria perché c’ero. Parliamone, rispondo. Mai più visto, né sentito”.

Teo Teocoli durissimo su Celentano: “30 mila euro netti per nove puntate”

Teo poi prosegue il suo racconto e svela degli inediti dettagli legati al cachet e all’organizzazione del programma, che a suo dire era pressoché inesistente: “Sento Claudia Mori, perché sono anche i produttori, mi dice di andare a Verona a registrare la parte live, tirando sul compenso: circa 30mila euro netti per nove puntate, con le spese a mio carico. Mi avevano anche proposto, per stare vicino, quello dove dormivano loro, 800 euro al giorno. Arrivo lì, saluto la Hunziker, Ambra, di Adriano nemmeno l’ombra. Claudia dice che forse arriva qualche giorno dopo, il venerdì. Ma intanto l’orchestra non c’era, poi vengo a scoprire che è formata da soli cinque elementi, gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente… Ho capito che mi sarei trovato lì come un cretino a fare cose non scritte. Ho desistito. Poi è arrivato il colpo di grazia. Claudia Mori chiama per dire di non prevedere stivaletti, cappello… Quella roba non mi piace, ha detto”. A questo punto Teo Teocoli rinuncia allo show. L’intervista si conclude con queste parole di Teo: “Gli voglio bene ma sul lavoro è un disastro. Ma perché non si limita a cantare? La sua voce migliora, il resto no”.