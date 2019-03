Uomini e Donne, pioggia di critiche per Ivan e Sonia sul web: ecco qual è il motivo.

E lieto fine fu. Nella puntata dello speciale di Uomini e Donne, andata in onda ieri sera su Canale 5, Ivan Gonzalez ha finalmente fatto la sua scelta: è Sonia Pattarino la ragazza che vuole al suo fianco. Un percorso, il loro, che non si può definire tutto rose e fiori. Ivan infatti fino alla fine si è mostrato particolarmente attratto dall’altra corteggiatrice, Natalia Paragoni. La bionda però lo ha praticamente scaricato quando nello studio di Queen Mary è apparso il nuovo tronista Andrea Zelletta: tra i due sembra essere scattato un vero colpo di fulmine. La scelta di Ivan ricaduta su Sonia è stata quindi una scelta forzata o dettata da un vero sentimento? E’ questo il dubbio che attanaglia moltissimi fan della trasmissione, che hanno espresso le loro perplessità sui social.

Per tutte le ultime news sulla scelta di Ivan e la scelta di Luigi di Uomini e Donne CLICCA QUI!

Uomini e Donne, piogge di critiche per Ivan e Sonia: vero amore o scelta di convenienza?

Una scelta quella di Ivan abbastanza particolare. Il ragazzo infatti ha praticamente salutato la sua corteggiatrice Natalia durante il weekend in villa, dopo essersi definitivamente reso conto che ormai nei pensieri della bella bionda c’è solo Andrea. A questo punto la domanda è: con Sonia è vero amore o è solo una scelta di convenienza? Questo è un dubbio che è sorto nella mente della stessa corteggiatrice sarda, al momento della scoperta della scelta. Sonia infatti ha esitato molto prima di decidere di dire sì al suo bel tronista. A poche ore dalla messa in onda però, sul web piovono critiche verso questa nuova coppia e in particolare verso il bel tronista spagnolo. Secondo molti la bella Sonia sarebbe stata per Ivan solo una “ruota di scorta”, che il ragazzo avrebbe scelto senza alcun sentimento reale, ma solo per non uscire dal programma da solo. I più maligni hanno anche insinuato che dietro la scelta di Ivan ci sia la volontà di partecipare in estate all’altra famosa trasmissione targata Maria De Filippi, il reality dedicato alle coppie in cui Ivan ha già partecipato come tentatore. Non vero amore insomma, ma voglia di business legherebbe la nuova coppia di Uomini e donne. E voi che ne pensate? Durerà la storia d’amore tra Ivan e Sonia?

Leggi anche—->Ivan Gonzalez ecco chi ha scelto il tronista di Uomini e Donne/VIDEO