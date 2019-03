Belen Rodriguez ha postato una Instagram stories in cui mostra fiera la sua scollatura. Tutti i fan hanno notato un piccolo dettaglio sull’abito.

La bellissima show girl Belen Rodriguez tramite le sue Instagram Stories ha mostrato il suo bel fisico con indosso un bellissimo vestito lungo nero, gli utenti del social hanno notato un piccolo dettaglio sul vestito.

Belen Rodriguez, il dettaglio sulla scollatura

La bellissima show girl e modella, Belen Rodriguez, ha messo in mostra il suo bel fisico con indosso un vestito nero lungo mentre era nei camerini di Sanremo Young. Tramite le sue Instagram Stories l’argentina ha fatto vedere a tutti la sua scollatura, ma gli occhi degli utenti sono caduti su un piccolo dettaglio.

Sul vestito, nella parte superiore dell’abito, c’è una spilla da balia quasi a contatto con la pelle. Tutti i fan della bellissima modella le hanno consigliato di fare attenzione, altrimenti si sarebbe potuta pungere.

Questa la foto che sta facendo il giro del web:

I fan di Belen si sono preoccupati soprattutto in seguito al fatto accaduto durante la puntata di Sanremo Young in cui ha partecipato la bellissima modella. Durante la puntata, Belen nel mantenere le rose regalate alla Clerici da Stefano De Martino, si è punta in diretta ed ha iniziato a sanguinare.

Il siparietto andato in onda il 1 marzo 2019, ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico di Rai Uno e per i fan dell’argentina era impossibile non notare quel dettaglio sull’abito.

