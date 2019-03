Chi è Viviana Lajolo di Cossano, la nuova campionessa in carica a L’Eredita, programma che va in onda nel preserale di Rai Uno.

Chi è Viviana Lajolo di Cossano, campionessa de L’Eredità

Viviana Lajolo di Cossano è la campionessa in carica nel programma televisivo L’Eredità. La sua prima ghigliottina è arrivata il 5 marzo 2019 ma non è riuscita ad indovinare la parola tramite gli indizi. Di conseguenza non è riuscita a portare a casa il montepremi finale: ci riproverà domani, dopo aver combattuto per non perdere il titolo di campionessa.

Viviana Lajolo di Cossano vive a Torino ed è una bellissima mamma. Lavora nel settore del Marketing e della pubblicità. Si è formata al Politecnico di Torino, è appassionata di Marketing ed Innovazione.

Ha maturato una decennale esperienza all’interno di aziende multinazionali del Largo Consumo ed ha forti capacità di project management. Ha lavorato in aziende famose come KraftHeinz e Ferrero.

Viviana è la nuova campionessa in carica del quiz televisivo a premi L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Purtroppo durante sua prima sera da campionessa, sulla sedia del gioco la Ghigliottina non è riuscita ad indovinare la parola segreta tramite gli indizi avuti e quindi non ha conquistato la somma finale raggiunta.

Ci riproverà domani, 6 marzo 2019, nella prossima puntata de L’Eredità: il pubblico del programma è in attesa di scoprire se ci sarà qualcuno che riuscirà a sfilargli la sedia o se riconquisterà il titolo di campionessa.

