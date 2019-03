Ultima Estrazione Superenalotto: jackpot 114,6 milioni, i numeri vincenti

L’ultima estrazione del Superenalotto ha visto 11 vincitori del cinque che sono riusciti a portare a casa circa 20mila euro. La prossima estrazione del Superenalotto, invece, avrà in palio un jackpot ancora più alto, dal momento che dal 23 giugno scorso ancora nessuno riesce a portarlo a casa. Si tratta infatti di euro 114’600’000, una cifra da capogiro, che realizzerebbe il sogno impossibile di chiunque. Con una somma del genere, è lecito dirlo, di generazioni in generazioni nessuno avrebbe più problemi finanziari.

Ultima Estrazione Superenalotto Jackpot 114,6 milioni: Estrazioni precedenti e numeri vincenti

Vogliamo riportare ancora una volta l’estrazione del 28 febbraio, che è andata a chiudere in maniera stupenda il secondo mese dell’anno con un vincitore fortunatissimo a Genzano di Roma. Al Superenalotto di giovedì 28 febbraio 2019, con i numeri 2-11-50-55-79-85 – Jolly 58 – SuperStar 3, questo vincitore del 5 ha portato a casa ben 192mila euro.

E’ andata diversamente per l’ultima estrazione, quella cioè di sabato 2 marzo: 34 19 69 66 37 40, Jolly: 25, SuperStar: 65, con questi numeri sono spuntati fuori ben undici vincitori del 5 che hanno conquistato la cifra di 22mila euro circa ciascuno. Niente male, no?

Superenalotto: ultima estrazione, jackpot, precedenti estrazioni e numeri estratti, la tabella

Data Numeri estratti 28 febbraio 2019 2 11 50 55 79 85 58 31 26 febbraio 2019 13 25 27 52 66 75 16 69 23 febbraio 2019 5 31 47 60 68 88 62 38 21 febbraio 2019 11 16 43 59 87 90 31 39 19 febbraio 2019 15 16 32 63 67 70 20 88 16 febbraio 2019 10 17 42 59 61 80 65 64 14 febbraio 2019 4 30 47 76 78 83 53 65 12 febbraio 2019 14 28 64 69 84 90 27 90 9 febbraio 2019 5 26 43 52 63 90 6 2 7 febbraio 2019 9 26 27 49 54 76 51 9 5 febbraio 2019 11 21 34 46 50 86 55 5 2 febbraio 2019 37 42 52 80 86 88 45 77

Estrazioni Superenalotto: come, dove e quando si svolgono

