La famosa influencer Chiara Nasti, tramite una Instagram Story, lancia una frecciatina: a chi è rivolta risulta quasi scontato.

La fashion blogger napoletana, Chiara Nasti, ha lanciato una frecciata tramite una Instagram story ed il popolo del web capisce subito a chi è rivolta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Chiara Nasti, rivelazioni sul canna-gate: chi fumava con Monte

Chiara Nasti lancia una frecciata sul suo profilo Instagram

La famosa influencer, Chiara Nasti, non ha mai avuto un bel rapporto con Rosa Perrotta, ex naufraga insieme a lei all’Isola del Famosi. Ora che la famosa coppia nata a Uomini e Donne composta da Rosa e Pietro, sono al centro del gossip per il litigio con Andrea Damante e Giulia De Lellis, c’è lo schieramento delle parti da parte dei VIP.

LEGGI ANCHE—> Pietro Tartaglione sbotta: “Damante tu sei uno scemo”

Tramite una Instagram Story, la fashion blogger napoletana ha scritto:

“Sponsorizzano l’auto-noleggio e non solo (attenzione). Si sparano la posa nella macchina come se fosse la loro. Di salottino in salottino, almeno trovate uno sponsor più carino. L’R8 e Ferrari, ahahah”.

Beh, non certo parole affettuose quelle della Nasti: una vera e propria dichiarazione velenosa verso qualcuno. E chi sarà quel qualcuno?

Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma Uomini e Donne come scelta di Rosa Perrotta, ex tronista, nel suo profilo social si ritrae spesso in auto con il tag di un autonoleggio. Per di più, insieme alla sua Rosa, sono spesso ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live, per raccontare la loro storia d’amore e la loro felicità nel fatto che diventeranno presto genitori.

Tutti gli indizi riportano a loro e quindi facilmente si può pensare che il messaggio di Chiara Nasti sia rivolto proprio a loro. Sarà vero?

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della giovane fashion blogger Chiara Nasti e per essere sempre aggiornato sulla sua vita, privata ma anche professionale—> CLICCA QUI