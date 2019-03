Dopo lo sfogo di Taylor mega, risponde Elettra Lamborghini. La cantante ha deciso di chiarire subito il messaggio che è stato frainteso.

Le accuse poste da Pietro Tartaglione, e a quanto è emerso anche da Elettra Lamborghini, in merito alla rottura delle coppie Taylor Mega Tony Effe e Giulia De Lellis Irama, hanno aperto un enorme voragine di commenti da parte dei follower. Proprio per questo motivo la cantante Elettra Lamborghini infastidita si è sentita costretta a dover dire la sua in merito o meglio a chiarire il suo punto di vista che è stato completamente frainteso. Sul suo profilo Instagram la cantante ha infatti spiegato che le storie pubblicate nei giorni precedenti non erano né all’ex naufraga, Taylor Mega, né tanto meno a Giulia De Lellis, e che il suo fosse un discorso più ampio.

LEGGI ANCHE: Taylor Mega, l’intervento contro Pietro Tartaglione e Elettra Lamborghini

Taylor Mega, risponde Elettra Lamborghini: “Non mettetemi in mezzo”

La cantante qualche giorno fa ha pubblicato diverse foto all’interno delle sue storie che fanno riferimento ai tempi che sono cambiati ma soprattutto all’influenza delle nuove tecnologie. Tuttavia questo messaggio non è arrivato a tutti, infatti c’è chi ha frainteso e ha segnalato queste storie a Taylor Mega che ha deciso di replicare. Dopo che è stata messa al corrente da parte dei suoi follower dell’attacco di Taylor Mega nei suoi confronti, Elettra Lamborghini ha deciso di replicare.

LEGGI ANCHE: Tra Taylor Mega e Tony Effe è finita: dopo l’annuncio su Instagram arriva il messaggio di lui

La cantante ha dedicato diverse storie alla questione dicendo: ” Ok che la gente si sente sempre presa in causa però non venitemi a mettere in mezzo a cose che non ho mai detto e soprattutto non mi interessano. Io sono una delle uniche persone dello spettacolo che si fa i c**** suoi. Sono sempre gentile con tutti, nonostante tutti mi parlino alle spalle. Saluto sempre, e non si dica che non è così, tutte le persone. Mi venite a mettere in mezzo in cose di cui a me non importa nulla, quando io faccio altro.” afferma la cantante infastidita per essere stata messa in mezzo alla questione quando il suo messaggio era in realtà un altro: “Io stavo parlando dei social. Non me ne frega nulla di quello che fate. Stavo parlando di ben altro di cose molto più profonde rispetto a chi ha tradito chi. Non soffermatevi alle cose che vedete su internet perché non sono vere”. La cantante inoltre conclude il discorso affermando: “Penso di essere una delle poche persone dello spettacolo che non da fastidio a nessuno, che sono sempre gentile e saluto sempre. Fortunatamente non porto rancore per nessuno. Sono un angioletto”.

Per rimanere informato su tutte le novità della famosa cantante Elettra Lamborghini: CLICCA QUI