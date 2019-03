Valentina Vignali, spiacevole episodio: minacciata e perseguitata, apprensione tra i fan.

La cestista e modella italiana Valentina Vignali è stata vittima di stalking con annesse minacce di morte. A rivelarlo è stata la stessa Valentina che, non potendone più delle minacce e degli insulti, ha postato il tutto sul suo profilo Instagram. Con la solita ironia che la contraddistingue, la Vignali ha deciso di postare diverse storie in cui si possono leggere i messaggi di offese e insulti ricevuti dal suo stalker. L’uomo, di cui Valentina volutamente non ha occultato il nome ed il cognome, perseguita la cestista sui social da mesi. A dimostrarlo ci sono stati gli sreenshot dei messaggi offensivi che l’uomo sta inviando a Valentina da oramai circa un anno.

Valentina Vignali minacciata di morte da un uomo sul suo profilo Instagram

La cosa che fa rimanere interdetti è che le minacce arrivano da un uomo padre di famiglia con due figlie dell’età di Valentina che giocano anche loro a palla a canestro nella città di Salerno. Lo stalker, come si è potuto vedere dalle storie Instagram di Valentina, periodicamente insultava la cestista romagnola, a volte con parole di disprezzo ed altre volte andandoci giù davvero pesante. L’uomo infatti si è spinto addirittura ad augurare la morte alla Vignali con queste parole: “Chissà quale giorno ti raccoglieranno con un cucchiaino spiaccicata su un guard rail”. Un commento che davvero lascia senza parole. Valentina si è presa la sua rivincita pubblicando, oltre agli sreenshot dei messaggi, anche il nome ed il cognome di quest’uomo che, nel giro di poche ore si è visto costretto a dover disattivare tutti i suoi profili social. Infine la cestista romagnola ha postato un video in cui tagga una delle figlie dello stalker dicendogli queste parole: “Sore’, io te lo do come consiglio, io avrei paura a dormire con uno così in casa, poi fai tu”.