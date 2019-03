Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano a casa insieme: la prova è lampante.

La notizia circola oramai da tempo, pagine e pagine di gossip si riempiono della loro storia d’amore. La domanda che, per ora, non ha ancora una risposta definitiva è una sola: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati finalmente insieme? Come detto a questa domanda non si può dare una risposta certa perché né la showgirl argentina né il nuovo presentatore di Made in Sud hanno dato chiare conferme. A volte però alcuni indizi valgono più di una conferma ufficiale. E di indizi di un vero e proprio ritorno di fiamma, in questo caso, ce ne sono eccome. L’ultimo è uno dei più lampanti e risale a poche ore fa: Stefano e Belen sono tornati a casa insieme? Ecco gli indizi che lo proverebbero.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a casa insieme: un indizio lo confermerebbe

Nella serata di ieri Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono andati insieme ad una sfilata. La notizia ha subito fatto gioire i fan della coppia. Questo infatti è già un chiaro segnale di come i due abbiano allacciato un rapporto sempre più intimo. Quello che però ha fatto letteralmente impazzire di gioia tutti i fan è stato ciò che è accaduto subito dopo la sfilata. Pare infatti che Belen e Stefano dopo l’evento siano tornati a casa. Qual è la novità? Il fatto che la casa fosse la stessa. Ebbene si, pare che i due siano tornati insieme a casa. A confermarlo un dettaglio social che agli occhi dei più attenti non è sfuggito di certo. Il dettaglio deriva dalle storie di Instagram dei due. Ieri sera, dopo la sfilata, al piccolo Santiago è caduto il primo dentino. Un momento importante ed emozionante per la vita di un bambino e dei suoi genitori. Genitori che erano entrambi presenti in quel momento. Infatti in contemporanea sia Belen che Stefano hanno postato una foto del dentino di Santiago. Questo è un segnale lampante di come, in tarda serata Stefano e Belen stessero sotto lo stesso tetto insieme all’amato figlio. Insomma se due indizi non fanno una prova, poco ci manca.