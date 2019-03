Uomini e Donne anticipazioni: l’inaspettata richiesta della nuova tronista alla redazione

Durante la nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, la nuova tronista Angela ha fatto una richiesta inaspettata alla redazione. Angela ha ammesso di essere stata piacevolmente colpita da un ex corteggiatore di Teresa, ovvero Luca Daffrè. Così il giovane viene invitato in studio, ignaro di tutto. Una volta in studio Angela gli spiega il motivo della sua convocazione e gli chiede se avrebbe avuto piacere a conoscerla. Dopo i primi tentennamenti Luca accetta. Pare infatti che Daffrè abbia ammesso di non essere stato colpito dalla Nasti e che tra l’altro non gli era neanche piaciuto il video di presentazione della tronista. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino…

Uomini e Donne Anticipazioni: le prime esterne della nuova tronista Angela Nasti

Durante la puntata assisteremo anche alle prime esterne della tronista Angela Nasti. Angela porterà fuori tre corteggiatori tra cui Andrea e Manuel. Quest’ultimo non piace all’opinionista Tina Cipollari che lo critica sui suoi modi di fare. Pare infatti che Manuel stuzzichi eccessivamente il suo ‘rivale’ invece di concentrarsi sul corteggiamento della tronista. L’esterna tra Angela e Andrea invece è andata molto bene. Il ragazzo pare non abbia colpito la tronista per il suo aspetto fisico, ma di contro la sta conquistando sotto l’aspetto caratteriale, rendendola felice e facendola ridere. Dopo ciò, la padrona di casa Maria De Filippi, fa entrare in studio Giulia Cavaglia e in un secondo momento anche l’ex tronista Lorenzo Riccardi. I due ragazzi si confrontano e dopo ciò arriva la proposta di Maria. La De Filippi offre così il trono a Giulia e lei lo accetta immediatamente. Infine Lorenzo e Claudia raccontano al pubblico in studio come sta andando il loro fidanzamento, ammettendo tra l’altro di essere molto innamorati l’uno dell’altra.

