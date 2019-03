Uomini e Donne, rivelazione shock di un ex corteggiatore: “Andrea Damante tradiva Giulia con…” e spunta il nome.

E’ la telenovela più seguita del momento. E non parliamo di Beautiful, né de Il Segreto. Bensì del presunto ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante, in seguito alla rottura della influencer col cantante Irama. Un vero e proprio polverone si è alzato dopo che la notizia è uscita fuori. Da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta a Taylor Mega, tantissimi volti noti del web e della tv hanno detto la loro in merito alla questione. E se le polemiche di questi giorni non fossero bastate, ecco pronto un nuovo scoop. A lanciarlo, un’ex corteggiatore della trasmissione Uomini e Donne, Emanuele Mauti, che entra a gamba tesa nella già complicata querelle, coinvolgendo la sua ex Sonia Lorenzini.

Qualche ora fa infatti il nuotatore, ex corteggiatore e ex fidanzato di Sonia Lorenzini, ha voluto dire la sua in un modo molto particolare. Attraverso un post pubblicato nelle sue instagram stories, Emanuele racconta una specie di storiella, senza fare nomi, usando solo le iniziali. A tutti però non è servito molto tempo per capire che G e A, e R e P, fossero Giulia, Andrea, Rosa e Pietro. Fin qui, tutto tranquillo. Ma nel racconto di Emanuele c’è una rivelazione davvero sconvolgente. C’è infatti un chiaro riferimento a un tradimento subito da Giulia, mentre era ancora con Andrea Damante. Secondo Mauti, Andrea quando era ancora fidanzato con Giulia si sarebbe visto con un’altra donna. Di chi si tratta? Proprio della sua ex, Sonia Lorenzini. Un intreccio clamoroso, che arricchisce ancora di più questa vicenda. Del presunto flirt tra Damante e la Lorenzini si era già parlato in passato, ma nessuno aveva mai dato conferme.. Le parole di Emanuele, adesso, lasciano pensare che forse c’era qualcosa di vero dietro quella che sembrava una semplice voce di gossip. E voi, cosa ne pensate?

