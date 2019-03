Emma Marrone sbotta contro un haters, parole dure: “Avete anche dei figli”

La cantante Emma Marrone ha risposto ad un attacco di un haters ricevuto per un video pubblicato su Instagram in occasione del compleanno del suo amico Antonino.

La famosa cantante diventata famosa ad Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone, ha risposto ad un utente sul suo profilo Instagram che ha insultato ciò che aveva pubblicato.

Emma Marrone contro un utente

La cantante siciliana, Emma Marrone, è molto attiva sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato un video di una performance insieme al suo amico, Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nel video pubblicato cantano insieme la canzone “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper: il duetto che ha fatto impazzire tutti i fan della cantante statunitense. L’occasione per pubblicare la performance è il compleanno del suo amico Antonino. Infatti nella didascalia del post, Emma scrive:

“Io e te, Buon compleanno. Amico pieno di talento e di amore per gli altri”.

Tantissimi i commenti ricevuti per il duetto, i complimenti dei fan di Emma sono davvero tanti. Ma è spuntato anche qualche commento negativo, vista la notorietà del brano di Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow, colonna sonora del film A Star is Born.

Un utente ha infatti scritto come commento: “Ma anche no! Lady e Bradley top!”. Il giudizio non è passato inosservato agli occhi della cantante salentina che gli ha risposto:

“Siete pregati di portare la vostra cattiveria e frustrazione fuori da questo post pieno di amore per il mio amico. Avete anche dei figli, complimenti…Un grande esempio”.

Dopo le vicende successe durante il suo tour, la bella cantante non si lascia più screditare dagli haters. Emma è nata a Firenze il 25 maggio dell’84, ma sempre vissuto ad Aradeo, in provincia di Lecce. È stato il padre, Rosario, a trasmetterle la sua passione per la musica e proteggerà il suo talento ed il suo amore per sempre.

