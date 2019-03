Andreas Müller in intimo: la foto infiamma il suo profilo Instagram. Pioggia di commenti e like da parte dei suoi follower.

Andreas Müller il famoso ballerino e concorrente del noto talent show di Maria De Filippi, Amici. Negli ultimi tempi ha fatto parlare di se per una foto pubblicata con l’insegnante di Amici, Veronica Peparini. La foto fece molto discutere e fede addirittura parlare di raccomandazione. Il ballerino di origini tedesche però attraverso un lunghissimo messaggio mise in chiaro che lui non è mai stato raccomandato da nessuno all’interno della scuola di Amici. Oggi il ballerino, dopo aver partecipato al noto talent show, ha iniziato una carriera nel mondo della danza partecipando anche all’ultimo tour di Claudio Baglioni. Notizie che trapelano anche grazie alla condivisione di contenuti sul suo profilo Instagram. Ma proprio nelle ultime ore ha pubblicato una foto particolare che ha sorpreso positivamente i suoi follower. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Andreas Muller in intimo: la foto infiamma il suo profilo Instagram

Nel suo profilo Instagram, il ballerino tedesco pubblica molto spesso video dei suoi allenamenti di ballo ma anche scatti di se stesso dove mostra il suo fisico scultoreo e allenato. L’ultima foto, in cui si mostra in intimo Calvin Klein, ha infiammato il suo profilo Instagram. Molti sono stati i like da parte dei suoi follower ma ancora di più sono stati i commenti. Infatti tantissimi sono stati i giudizi positivi dei suoi fan che gli hanno dedicato diversi complimenti. E come dargli torto, la bellezza di Andreas Müller è evidente e anche ovvia, visto il duro allenamento che il giovane dedica alla sua tanto amata danza.

